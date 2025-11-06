Expreso
  Quito

Incendio camión Quito
El fuego afectó la carga del camión que transportaba diferentes materiales.Foto: cortesía / CBQ

Se habilita la avenida Simón Bolívar tras incendio de un camión

El camión se incendió en la avenida Simón Bolívar y de Los Conquistadores, en el sector de Guápulo

Luego de aproximadamente de cuatro horas de cierre parcial en la av. Simón Bolívar, la vía fue habilitada al tránsito vehicular pasadas las 10:00 de este 6 de noviembre de 2025. 

En la intersección con la avenida de Los Conquistadores, en el sector de Guápulo, a las 05:55, un camión que transportaba tubos de PVC y también alimentos se incendió.

Según informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), la oportuna intervención de los agentes civiles de tránsito permitió evitar un siniestro de mayores proporciones y garantizar la seguridad de los conductores que transitaban por la zona.

Los uniformados realizaron cierres preventivos de dos carriles en sentido sur–norte y coordinaron la atención con el Cuerpo de Bomberos de Quito, que acudió al sitio para sofocar las llamas. 

Las labores de extinción y enfriamiento del vehículo se extendieron por al menos tres horas.

Mientras se atendía la emergencia, la AMT ejecutó desvíos hacia rutas alternas como las avenidas Maldonado, Mariscal Sucre, Velasco Ibarra, Juan Bautista Aguirre, así como la Autopista General Rumiñahui y la avenida Oswaldo Guayasamín, con el fin de mantener la movilidad y reducir el impacto en el tránsito matutino.

La vía se habilitó después de más de tres horas

Pasadas las 10:00, tras la limpieza de la calzada y la verificación de las condiciones de seguridad, el tramo afectado fue reabierto completamente al tránsito vehicular.

El incendio fue controlado sin que se reportaran personas heridas. La AMT reiteró su llamado a conducir con precaución y respetar las disposiciones de los agentes de tránsito ante este tipo de emergencias.

