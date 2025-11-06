Expreso
  Quito

Un camión se incendió este 6 de noviembre en la av. Simón Bolívar, a la altura de Guápulo, en el oriente de Quito.
Un camión se incendió este 6 de noviembre en la av. Simón Bolívar, a la altura de Guápulo, en el oriente de Quito.Foto: Cortesía X Bomberos Quito

Camión se incendia en av. Simón Bolívar y causa alarma en Quito

El incendio del camión en la av. Simón Bolívar generó un hongo de humo que era visible desde varios puntos de Quito

Un camión se incendió en la avenida Simón Bolívar, aproximadamente a las 06:30 de este 6 de noviembre de 2025. Según información del Cuerpo de Bomberos de Quito, el vehículo pesado circulaba en sentido sur - norte, cuando se inició el fuego a la altura del sector de Guápulo, en el oriente de la capital.

Las llamas alcanzaron una magnitud considerable y luego se desprendió una alta columna de humo que formó un hongo, el cual era visible desde sectores como el parque Metropolitano y Guápulo.

La gran columna de humo causó alarma entre los moradores de la zona, conductores y usuarios de redes sociales, quienes increpaban en las plataformas a la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y al Municipio de Quito por la falta de controles para evitar siniestros de tránsito.

Los agentes de tránsito bloquearon el paso en ese tramo de la avenida, una zona que permite avanzar hacia los valles. 

Estas son las rutas alternas

La AMT sugirió tomar como rutas alternas las vías:

  • Autopista General Rumiñahui.

  • Av. Maldonado.

  • Av. Velasco Ibarra.

En el lugar se generó una fuerte congestión vehicular que copó los carriles contrarios. 

A las 07:12, la AMT señaló que el incendio estaba controlado en el sitio y los bomberos aún sofocaban las llamas. No se reportaron personas heridas en este siniestro. 

