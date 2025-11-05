Riña callejera en el sur de Quito deja un herido y tres detenidos

Varias personas lanzaron piedras contra una casa, lo que provocó daños materiales

La riña ocurrió a la altura de la parada de Trolebús Chimbacalle, en el sur de Quito.

La madrugada del 4 de noviembre de 2025, una violenta riña se desató en la avenida Pedro Vicente Maldonado, a la altura de la parada de Trolebús Chimbacalle, en el sur de Quito.

Te invitamos a leer: Quito define cómo se cobrará la tasa de basura: dependerá del consumo de agua

El enfrentamiento, que involucró a un grupo numeroso de personas, dejó una persona herida con arma blanca y tres detenidos.

La inseguridad: una herencia tras la salida del Aeropuerto de Quito Leer más

Según informó la Policía, el altercado fue reportado alrededor de la 01:30 a través del ECU 911. Cuando los agentes del Distrito Eloy Alfaro llegaron al sitio, encontraron a varias personas lanzando piedras contra un inmueble, lo que provocó daños materiales.

Entre los heridos se identificó a un joven que presentaba una lesión en la espalda causada por un arma blanca. Paramédicos acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente trasladarlo a un hospital cercano.

Un vinculado con Los Lobos

Durante el operativo, la Policía detuvo a otro hombre, señalado como el presunto agresor, y a otros dos que habrían participado en la pelea.

De acuerdo con la institución, uno de los detenidos estaría vinculado al grupo delictivo Los Lobos, organización que mantiene presencia en varias provincias del país.

Los tres detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer las causas del enfrentamiento y determinar responsabilidades.

Asimismo, las autoridades mantienen las indagaciones abiertas para establecer si el hecho responde a disputas entre grupos locales o si se trata de un hecho aislado.

APREHENDIDOS EN EL SUR DE #UIO



En #Chimbacalle, aprehendimos a 3 sujetos, presuntos implicados en una riña que dejó una persona herida con arma blanca y daños materiales.

El herido fue trasladado al hospital para recibir atención médica. #ServirYProtegerConFirmeza pic.twitter.com/JdTcB5eaVx — Policía Ecuador Quito - Zona 9 (@PoliciaEcZona9) November 4, 2025

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!