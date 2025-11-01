Quito desmontará otro puente peatonal: ¿Cuándo empiezan los trabajos?

Para el retiro del puente peatonal están previstas dos fases de intervención

El Municipio de Quito anunció el inicio del desmontaje del puente peatonal ubicado en la avenida 10 de Agosto y calle Falconí, frente a la exestación del Trolebús de la Y, en el norte de la ciudad.

Te invitamos a leer: Solicitan ampliar restricción al transporte pesado en la Ruta Viva y Simón Bolívar

Con esta intervención, la ciudad retirará su quinta estructura elevada dentro del plan de movilidad “Peatón Primero”, que busca reemplazar los pasos elevados por cruces seguros a nivel de calle.

Dos accidentes de tránsito marcan el inicio del feriado en Quito; hay un fallecido Leer más

Las labores comenzarán el 5 de noviembre de 2025 con la poda de árboles, retiro de la capa asfáltica sobre el tablero del puente, y la reubicación de cables de telecomunicaciones y energía eléctrica, detalló el Municipio.

Durante esta fase inicial se prevé la ejecución de cierres parciales de carriles y restricciones peatonales en las aceras del área de intervención.

Cierres viales nocturnos en la zona

El desmontaje de la estructura metálica se realizará entre el 10 y el 25 de noviembre, en horario nocturno de 22:00 a 04:00, con el objetivo de minimizar el impacto en la movilidad y garantizar la seguridad de conductores y peatones.

Durante esos días, se ejecutará un cierre total en ambos sentidos de la avenida 10 de Agosto, incluyendo carriles centrales y laterales. Los desvíos se aplicarán:

Sentido sur, antes del paso deprimido del intercambiador de La Y y en el ingreso por el redondel

Sentido norte, a la altura de la avenida El Inca

Las rutas alternas recomendadas son las avenidas De La Prensa, Juan de Azcázubi, Amazonas y El Inca.

Un cruce peatonal seguro ya está habilitado

De acuerdo con el Municipio, a menos de 100 metros del sitio, ya existe un cruce peatonal semaforizado, con rampas universales y señalización horizontal, lo que permite el paso seguro de los peatones sin necesidad del puente.

RELACIONADAS Lluvias y tormentas eléctricas se mantendrán durante el feriado en Quito

Según el informe municipal, la estructura presentaba daños estructurales, oxidación y un deterioro general que comprometía la seguridad de los transeúntes y afectaba la imagen urbana del sector.

Planta de tratamiento de la discordia en Checa, cambia de lugar Leer más

Quinta estructura desmontada

El retiro de este puente se suma a las intervenciones ya realizadas en San Bartolo (sur), Universidad Central (centro-norte), Colegio 24 de Mayo y av. América y Rumipamba (norte).

Con ello, el puente de la 10 de Agosto y Falconí se convierte en la quinta estructura desmontada dentro del programa “Peatón Primero”, para promover una movilidad más segura, inclusiva y accesible.

Los trabajos serán ejecutados bajo protocolos de seguridad y en coordinación con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), la Secretaría de Movilidad, la Empresa de Pasajeros de Quito, la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), y las operadoras de telecomunicaciones.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!