Dos accidentes de tránsito marcan el inicio del feriado en Quito; hay un fallecido

En La Argelia se produjo un choque entre un automóvil y una motocicleta

Un vehículo chocó contra un poste y posteriormente se volcó sobre la avenida Mariscal Sucre.

El primer día del feriado nacional comenzó con dos siniestros de tránsito en el sur y centro- norte de Quito, que obligaron a la intervención de organismos de socorro.

El primer siniestro se reportó a las 05:24 en el sector de Las Casas (centro-norte). Según la información proporcionada por el ECU 911, un vehículo chocó contra un poste y posteriormente se volcó sobre la avenida Mariscal Sucre, a la altura de la intersección con la Bartolomé de Las Casas.

Desde la Sala Operativa del ECU 911 se coordinó la atención con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y la Empresa Eléctrica de Quito (EEQ), cuyos equipos acudieron al lugar para controlar la situación y atender posibles riesgos eléctricos. Afortunadamente, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas.

La circulación vehicular sobre la avenida Occidental, en sentido sur–norte, permanecío parcialmente habilitada, mientras se realizaron labores de limpieza y retiro del vehículo.

Desde el ECU 911 se reiteró el llamado a los conductores a respetar las señales de tránsito, especialmente en este feriado cuando se incrementa el flujo vehicular.

Otro siniestro deja un fallecido

Cerca de dos horas más tarde, a las 07:30, otra alerta ingresó al ECU 911 reportando un choque entre un automóvil y una motocicleta en el sector de La Argelia, sobre la avenida Simón Bolívar, en el suroriente de Quito.

En este segundo siniestro, se movilizaron recursos del Cuerpo de Bomberos de Quito, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la AMT. Personal de primera respuesta informó que, de manera preliminar, una persona falleció como consecuencia del impacto.

La circulación en la avenida Simón Bolívar, en sentido sur–norte, se cerró parcialmente mientras se realizaron las investigaciones y labores de levantamiento. Pasadas las 09:30, la AMT informó que la vía se encuentra totalmente habilitada.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía mantener una conducción preventiva y responsable durante este feriado, evitando el exceso de velocidad y respetando las normas de tránsito, con el fin de prevenir nuevos siniestros en las vías.

