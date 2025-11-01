Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

Lluvias Quito
Las fuertes lluvias del 31 de octubre provocaron acumulación de agua en Conocoto.Foto: cortesía / CBQ

Lluvias y tormentas eléctricas se mantendrán durante el feriado en Quito

Esas condiciones metereológicas se mantendrán hasta el miércoles 5 de noviembre de 2025

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Metropolitano informó sobre la advertencia meteorológica que estará vigente hasta las 20:00 del miércoles 5 de noviembre de 2025, debido a la persistencia de lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ).

Te invitamos a leer: Solicitan ampliar restricción al transporte pesado en la Ruta Viva y Simón Bolívar

Accidente de tránsito Quito

Dos accidentes de tránsito marcan el inicio del feriado en Quito; hay un fallecido

Leer más

Según el reporte de la Sala Situacional del COE, se prevé un nivel de afectación alto en la capital, con posibilidad de descargas eléctricas, caída de granizo y acumulación de agua en sectores vulnerables. Las lluvias más intensas se registrarían entre el 1 y el 4 de noviembre, coincidiendo con el feriado nacional por la Independencia de Cuencia y Día de Difuntos.

Sectores con mayor riesgo

El nivel de alerta es alto en todo el Distrito Metropolitano, tanto en zonas rurales como urbanas. Entre los sectores con mayor vulnerabilidad figuran:

Noroccidente: Nanegal, Nanegalito, Nono y Calacalí.

Valles: Tumbaco, Los Chillos, San Antonio, Puembo, Yaruquí, Checa, Conocoto y Alangasí.

Zonas urbanas: Quitumbe, La Mariscal, Eloy Alfaro y Calderón.

La intensidad de precipitación estimada para estos días se ubica entre 12 y 40 milímetros por día, lo que eleva el riesgo de inundaciones, deslizamientos de tierra y movimientos en masa, especialmente en zonas de ladera y caminos rurales.

Posibles afectaciones

El COE advirtió que las principales consecuencias de este evento climático podrían incluir:

  • Acumulación de agua en viviendas, locales comerciales y vías de alto tránsito.

  • Deslizamientos de tierra y movimientos en masa debido a la saturación del suelo.

  • Descargas eléctricas y vientos fuertes, con riesgo de caída de ramas y objetos.

  • Retrasos en la movilidad y posibles cierres preventivos de vías.

Las autoridades exhortaron a la población a adoptar medidas de autoprotección, como evitar zonas inundables, revisar desagües, asegurar objetos en balcones y techos, y no resguardarse bajo árboles durante tormentas eléctricas.

A los conductores también se recomendó manejar con precaución debido a que las lluvias pueden reducir la visibilidad y generar condiciones peligrosas en carretera.

RELACIONADAS

El Municipio de Quito recordó que se mantienen activos los equipos de monitoreo, respuesta y limpieza de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) y del Cuerpo de Bomberos de Quito, para atender posibles emergencias derivadas de las precipitaciones.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Contaminación en el Golfo de Guayaquil: pescadores recolectaron desechos plásticos

  2. Lluvias y tormentas eléctricas se mantendrán durante el feriado en Quito

  3. Universitarios centennials: así aprenden, piensan y se expresan en la era digital

  4. 'Its Time': Mariah Carey anunció el inicio de la época navideña

  5. CNE autoriza tres encuestadoras para la consulta popular

LO MÁS VISTO

  1. La noche del colapso: Samborondón paralizado por completo

  2. ¿Cómo saber si soy beneficiario del bono navideño en Ecuador?

  3. Ministerio de Trabajo: el salario para 2026 subirá por decisión técnica, no política

  4. La nueva Magis TV: el streaming que se renueva con películas y fútbol legal

  5. Gasolina Extra y Ecopaís: Precio exacto del galón en Ecuador (noviembre de 2025)

Te recomendamos