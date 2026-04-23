¿El Ejecutivo presionó a Aguiñaga para su salida de la Prefectura? Esto dice ministra de Gobierno

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

El Gobierno de Daniel Noboa se pronunció sobre el cambio de autoridad en la Viceprefectura del Guayas. Este 23 de abril de 2026, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, negó la injerencia del Ejecutivo en la designación de Carlos Encalada para ese puesto.

Morillo ofreció una entrevista en Noti Hoy. Allí fue consultada sobre la situación en la Prefectura del Guayas. “Lamentablemente la Revolución Ciudadana piensa que todos actuamos como ellos. Cada ladrón juzga por su condición”, dijo la ministra.

Morillo se refería a la posición del correísmo respecto a que Carlos Encalada, quien tras la salida de Marcela Aguiñaga será el nuevo prefecto del Guayas, acusó al Gobierno y a ADN de poner a una persona cercana.

Morillo añadió: “Nosotros somos como ustedes. Respetamos la independencia de funciones”. Dijo que el Gobierno también mantiene una relación de respeto con los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).

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“No tenemos alcaldes ni prefectos. Tenemos alianzas y respetamos la decisión que ha tomado la prefecta del Guayas. No tenemos por qué interferir”, aseguró Morillo.

La ministra de Gobierno también fue consultada sobre si, de alguna forma, el Gobierno central presionó a Aguiñaga para que incluya en la terna a alguien de ADN. Sobre esto, Morillo dijo: “Si usted busca el pasado del señor Carlos Encalada, revisará qué afinidades tenía en su pasado y si hay alguna afinidad con ADN”.

La prefecta Marcela Aguiñaga tomó juramento a Carlos Encalada, como viceprefecto de Guayas, tras la renuncia de Carlos Serrano.FRANCISCO FLORES / EXPRESO

Morillo insistió en que la salida de Aguiñaga, como lo anunció la misma aún prefecta, responde a motivos personales. “Ustedes conocen el proceder de ella. No creo que se deje presionar”, concluyó la ministra.

La reacción de Rafael Correa sobre lo ocurrido en Guayas

Uno de los principales críticos de Aguiñaga ha sido el máximo líder de la Revolución Ciudadana y sentenciado en el caso Sobornos, Rafael Correa. Tras la designación de Carlos Encalada, Correa escribió: “Las amenazas -reales- son explicaciones, no justificaciones. Te has prestado al fraude más bochornoso de la historia de Guayas y le has hecho un daño inmenso a tu provincia y a la Patria”.

Asimismo, la presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, habló de un fraude democrático. “Lo ocurrido en la Prefectura de Guayas es inaceptable en nuestra organización política. La Prefectura de la Revolución Ciudadana ha sido entregada a Noboa y ADN bajo chantajes y extorsión”, señaló Rivadeneira.