Caso Carlos Cadena Asencio: Las empresas que perdieron millones bajo su gestión

Publicado por Flor Layedra Torres Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Carlos Xavier Cadena Asencio enfrenta denuncias penales por parte de propietarios de las empresas donde él ha intervenido.

En octubre de 2024, la Superintendencia de Compañías removió a Cadena Asencio del cargo de liquidador.

A pesar de eso, Carlos Xavier Cadena Asencio ahora es el liquidador de la empresa Veranera S.A.

La administración de Carlos Cadena Asencio, contador de profesión, ha perjudicado a tres compañías. El mismo Cadena ahora figura como liquidador de la empresa Veranera S.A., propiedad de Ingrid Martínez Leisker.

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Denuncias penales y antecedentes del contador

Sin embargo, ¿quién es Carlos Cadena Asencio? Él es un contador que enfrenta varias denuncias penales interpuestas por los propietarios de las empresas que ha intervenido. Entre los casos consta el de Zofragua S.A.

La resolución No. SCVS-INC-DNASD-2024-00014649 de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros detalla presuntas irregularidades en la gestión de Zofragua S.A. El documento señala que, en 2019, Carlos Cadena Asencio asumió la administración del proceso de liquidación de la empresa.

Millonarios fondos sin respaldo contable

En ese período, $ 4.793.769,42 habrían desaparecido antes de que la compañía fuera cancelada con “patrimonio cero”. Ese dinero provino de una sentencia favorable que Zofragua S.A. obtuvo en un litigio contra la Autoridad Portuaria de Guayaquil.

Sin embargo, los fondos no ingresaron a las cuentas de la empresa para pagar a sus acreedores. El liquidador Carlos Cadena Asencio afirmó que un procurador judicial cobró el monto de forma directa, pero no presentó registros contables ni respaldos documentales del ingreso.

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Liquidación y balance con patrimonio cero

Además, el liquidador firmó un acta de mediación en la que reconoció una deuda de $ 2,39 millones a favor del abogado sin sustento técnico ni factura. Esta decisión dejó a la empresa en estado de quiebra total.

Al final del proceso, Carlos Cadena Asencio presentó un balance con activos, pasivos y patrimonio en cero en Zofragua S.A. El informe eliminó más de $ 3,6 millones bajo el argumento de falta de evidencia, sin respaldo documental que justifique la desaparición de valores reportados hasta 2010, y con ello solicitó la cancelación de la compañía por “patrimonio cero”, lo que dejó en indefensión a accionistas, como la Cámara de Industrias de Guayaquil y la Cámara de la Construcción.

Otras denuncias

En 2022, Cadena Asencio enfrentó una nueva denuncia por presunto abuso de confianza y malversación de fondos en la compañía Piacelo S.A. El caso se originó durante la intervención de esa empresa.

La denuncia señala que el contador habría convocado, el 23 de noviembre de 2020, una “junta extraordinaria” sin notificar a uno de los socios. En esa reunión, calificada como “junta fantasma”, se habrían dispuesto $ 490.896,33 de la venta de un inmueble y acordado su reparto, sin entregar el 50 % correspondiente al segundo accionista.

La tercera empresa que ha sido perjudicada por Carlos Cadena Asencio es a Urbanizadora del Norte (Urnosa). Él tiene una sentencia ejecutoriada de última instancia emitida por la Corte Nacional de Justicia por el delito de estafa, tras un perjuicio masivo calculado en 24 millones de dólares.

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Rol actual en Veranera S.A. y disputa por GRANASA

Ahora, él se desempeña como liquidador de Veranera S.A., designado por la Superintendencia de Compañías en noviembre de 2025. Su rol lo ubica como pieza clave en la disputa por las acciones de Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), editora de los diarios EXPRESO y EXTRA.

El liquidador presentó una denuncia penal por asociación ilícita contra directivos y accionistas de GRANASA ante la Fiscalía del Guayas. La acción legal se centra en un presunto entramado delictivo, según su planteamiento.

Ese supuesto esquema buscaría impedir que Veranera S.A., propiedad de Ingrid Martínez Leisker, obtenga el control del 40 % del paquete accionario de GRANASA. Con este planteamiento, el denunciante sostiene que Ingrid Martínez Leisker habría actuado en una asociación ilícita contra su propio interés, pese a figurar como accionista legítima de la empresa en liquidación.