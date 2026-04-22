Carlos Cadena Asencio: El liquidador que desapareció millones de dólares

Publicado por Sara Ortiz Creado: Actualizado:

Lo que debes saber "Vaciamiento" patrimonial: La gestión de Carlos Cadena Asencio se caracteriza por un patrón donde empresas con activos millonarios (como los $ 4,79 millones en Zofragua o los $ 490 mil en Piacelo) terminan con balances en cero o repartos de fondos sin justificación técnica.

Apoyo: A pesar de enfrentar denuncias por abuso de confianza y de haber sido removido por la Superintendencia de Compañías por incumplimientos graves (como operar sin planes de trabajo ni notificar a socios), ha logrado mantenerse como liquidador de varias compañías como Veranera S.A.

Una resolución de la Superintendencia de Compañías revela, con detalle, las irregularidades en el manejo de Zofragua S.A., mientras tenía como liquidador a Carlos Cadena Asencio y donde casi 5 millones de dólares se esfumaron antes de que la empresa fuera cancelada con "patrimonio cero".

La actuación de Cadena Asencio, un contador de profesión, queda descrita, con detalle, en la resolución SCVS-INC-DNASD-2024-00014649 de la Superintendencia de Compañías. Según la entidad de control, Cadena Asencio recibió en 2019 la gestión para la liquidación de Zofragua S.A., una empresa que logró ganar una sentencia por $ $4.793.769,42 contra la Autoridad Portuaria de Guayaquil.

Sin embargo, el dinero nunca llegó a las cuentas de la compañía para pagar a sus acreedores. El liquidador Cadena Asencio informó que el monto fue cobrado directamente por un procurador judicial, pero no presentó ni un solo registro contable o soporte documental del ingreso. Por el contrario, el liquidador firmó un acta de mediación reconociendo una deuda de $ 2,39 millones a favor del abogado sin presentar una justificación técnica y sin factura, por lo que dejó a la empresa en la quiebra absoluta.

El 11 de julio de 2023, Cadena Asencio empleó una maniobra contable que borró millones de Zofragua S.A. de un plumazo. Presentó un balance con saldos en cero (activos, pasivos y patrimonio) justificando que había eliminado activos y pasivos por más de $ 3,6 millones simplemente por 'no tener evidencia' de ellos. Sin embargo, no entregó ni un solo documento que explicara cómo desaparecieron esos millones que la empresa había reportado oficialmente hasta 2010.

Al final del proceso, el liquidador solicitó la cancelación de la compañía alegando que el patrimonio era de cero dólares, dejando en la indefensión a los accionistas, entre estos la Cámara de Industrias de Guayaquil y la Cámara de la Construcción.

En octubre de 2024, la Superintendencia de Compañías removió a Cadena Asencio del cargo de liquidador, porque entre otras anomalías, había trabajado cinco años en la compañía sin un plan de trabajo, sin ejecutar publicaciones de llamamiento a acreedores, sin presentar documentos, etc.

La remoción de Cadena fue inscrita en el Registro Mercantil el 6 de noviembre de 2024. Para entonces, la empresa ya no tenía activos que reclamar.

Un operador en casos de alto impacto

La figura de Cadena Asencio ya no es nueva. Su nombre saltó al radar al ser nombrado liquidador de Veranera S.A., la pieza clave en la disputa por las acciones de GRANASA (editora de los diarios EXPRESO y EXTRA), y tras presentar una denuncia por asociación ilícita en contra de los directivos de GRANASA, a los que acusa de asociarse para perjudicarse a sí mismos.

Pero su historial como "liquidador de confianza" se extiende a otros nombres sensibles:

Terrabienes: La inmobiliaria protagonista de uno de los mayores escándalos de estafa masiva en el país, por al menos 24 millones de dólares, es dueña de la Urbanizadora del Norte (Urnosa).

Asobank: Una S.A.S. encargada del manejo de carteras de deuda.

Rompekabezas: Empresa de la productora Catrina Tala, vinculada a contratos de publicidad municipal durante administraciones cuestionadas en Guayaquil.

Las denuncias contra Carlos Cadena

Cadena ha logrado mantenerse como liquidador para diversos procesos, a pesar de la acumulación de denuncias penales. Una denuncia de marzo de 2022 es por un presunto abuso de confianza y malversación de fondos de una compañía que estaba intervenida: Piacelo S.A.

La denuncia revela que Cadena, en su rol de liquidador, habría convocado a una "junta extraordinaria" el 23 de noviembre de 2020 a las 08:00, sin notificar legalmente a uno de los dos socios. En esta reunión, descrita como una "junta fantasma", Cadena y otro accionista dispusieron de $ 490.896,33 provenientes de la venta de un inmueble y que se encontraban en una cuenta. Acordaron repartir el dinero sin informar ni entregar un solo dólar al segundo accionista, que además, tenía derecho al 50 % de los fondos.

Carlos Cadena Asencio también es representante de la Urbanizadora del Norte (Urnosa). Esta última compañía cuenta con una sentencia ejecutoriada de última instancia emitida por la Corte Nacional de Justicia por el delito de estafa, tras un perjuicio masivo calculado en 24 millones de dólares.

Los documentos judiciales de un proceso de amparo posesorio que está activo señalan que el liquidador impulsa desalojos contra las víctimas de la estafa inmobiliaria, según las víctimas. Estas señalan que son tildadas de "invasoras" pese a que estas poseen derechos sobre los predios.

Los afectados acusan a Cadena de liderar actos de intimidación que incluyen amenazas con machetes y destrucción de cultivos. "Qué inaudito, señor Juez, que el demandado Carlos Cadena Asencio, en representación de la compañía Urnosa que nos estafó 24 millones de dólares declarados en sentencia ejecutoriada, se atreve a tildarnos de invasores a los legítimos propietarios de los referidos terrenos".

El silencio del implicado

Esta redacción solicitó, vía correo electrónico, una versión a Carlos Cadena Asencio para contrastar los hallazgos de la Superintendencia y sus antecedentes judiciales por abuso de confianza. Hasta el cierre de esta edición, no se ha recibido respuesta. La pregunta que queda en el aire para los organismos de control es simple: ¿Quién supervisa a los liquidadores?