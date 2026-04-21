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Libertad de prensa y empresa en Ecuador: alerta por presiones a medios de comunicación

Bajo esta lógica de persecución, ningún patrimonio está a salvo. Si hoy se vulnera a una casa editorial, mañana el perjudicado puede ser cualquier emprendedor

Diarios EXPRESO y EXTRA en el centro del debate sobre libertad de prensa en Ecuador.

Diarios EXPRESO y EXTRA en el centro del debate sobre libertad de prensa en Ecuador.Ángelo Chamba

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La libertad de prensa y la libertad de empresa no son conceptos aislados. Cuando el poder político intenta asfixiar a un medio de comunicación mediante presiones externas y acoso institucional, no solo atenta contra el derecho a informar, sino que socava los cimientos de la seguridad jurídica en el país.

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Presiones a medios de comunicación y sus efectos en el sector privado

Lo que hoy enfrentan Diario EXPRESO y Diario EXTRA representa una alerta máxima para todo el sector productivo. Si el Estado se arroga la facultad de intervenir en la estructura de una compañía privada, cuestionar transferencias legítimas o presionar a anunciantes para que retiren su pauta por afinidades políticas, la libre empresa desaparece. Bajo esta lógica de persecución, ningún patrimonio está a salvo.

El impacto en la libre empresa y la inversión privada

Si hoy se vulnera a una casa editorial, mañana el perjudicado puede ser cualquier emprendedor o ciudadano que haya construido su bienestar con trabajo honrado. Cuando el Gobierno decide qué empresas prosperan y cuáles deben ser castigadas, la democracia se desvanece.

Llamado a la ciudadanía y defensa del Estado de derecho

No debemos ceder al miedo. La presión ciudadana constituye el único freno contra la arbitrariedad. La defensa efectiva del Estado de derecho y de la seguridad jurídica es responsabilidad de cada ecuatoriano que aspira a poder operar su negocio y vivir de acuerdo a sus convicciones sin el temor de ser despojado por el poder de turno de todo lo obtenido por la vía del esfuerzo.

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