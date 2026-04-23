Carlos Cadena recibió $ 12 millones en bonos del Estado para Zofragua en medio de un proceso opaco

Publicado por Sara Ortiz Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Opacidad: La gestión de Carlos Cadena Asencio como liquidador está marcada por inconsistencias contables, falta de registro de ingresos millonarios y dudas sobre la verdadera estructura accionaria, en un contexto donde la Superintendencia de Compañías no corrigió ni investigó posibles anomalías.



Pago: El Estado ecuatoriano canceló más de 12 millones de dólares mediante bonos de deuda a favor de Zofragua, pero el proceso se dio en medio de cuestionamientos sobre transparencia, trazabilidad de los fondos y pérdida de los recursos.

Un rastro de opacidad y millones de dólares sin reportar a la Superintendencia de Compañías rodea la gestión de Carlos Xavier Cadena Asencio en el proceso de liquidación de la compañía Zofragua S.A.

Para entender el caso, hay que retroceder. En 2001, Zofragua recibió en comodato 32 hectáreas de la Autoridad Portuaria de Guayaquil por un plazo de 50 años. Pero ese contrato se canceló de forma inesperada el 23 de marzo de 2012. A partir de ahí comenzó el conflicto: la empresa demandó por daños y perjuicios y, en 2014, la Superintendencia de Compañías la declaró en liquidación por no entregar información financiera.

Nombramiento y primeras inconsistencias

En 2019, la Superintendencia designó a Cadena Asencio como liquidador. Desde el arranque, su gestión mostró fisuras, que terminaron con su remoción del cargo en octubre de 2024.

La estructura accionaria era un enredo. Desde 2017 existía una disputa por la verdadera accionista mayoritaria: por un lado, Stock & Fund Managers Overseas INC., creada en Panamá; por otro, Stock & Fund Managers Overseas S.A., constituida en 2011 en Costa Rica.

Cuando Cadena Asencio asumió el control, no estaba claro quién era el accionista mayoritario, mientras que los accionistas minoritarios eran la Cámara de Industrias de Guayaquil, la Cámara de la Construcción de Guayaquil, la Cámara de Pesquería, de la Pequeña Industria, entre otros.

En medio de este litigio, la empresa original denunció ante la Superintendencia irregularidades, una posible suplantación y errores en el registro societario. Sin embargo, la entidad no corrigió ni revirtió las decisiones, tampoco presentó una denuncia por fraude o suplantación.

Un juicio millonario… y dinero que no aparece

En paralelo, Cadena Asencio, junto con el abogado Leonidas Plaza Verduga, impulsó el juicio civil 09801-2012-0565 contra la Autoridad Portuaria de Guayaquil.

El proceso terminó con un fallo favorable para Zofragua. Y el 1 de junio de 2019 llegó el primer pago: 4,79 millones de dólares.

Pero aquí aparece una de las primeras alertas serias: ese dinero no fue registrado en los libros contables de la compañía. Así lo señala la resolución No. SCVS-INC-DNASD-2024-00014649 de la Superintendencia de Compañías.

La sentencia millonaria y el pago con bonos del Estado

El 11 de mayo de 2023, el Estado ecuatoriano reconoció una obligación derivada de la sentencia judicial y ordenó el pago de 12,06 millones de dólares.

Dos meses después, el 11 de julio de 2023, el liquidador remitió a la Superintendencia información desactualizada e incompleta. Entregó un “balance inicial” cortado a febrero de 2019, sin firmas y con valores en cero en activos, pasivos y patrimonio. Esto ocurrió pese a que ya existía una sentencia favorable y un monto millonario por cobrar. Aun así, esos valores no fueron reportados oportunamente.

Entre mayo y septiembre de 2023, Cadena solicitó a un juez que ordenara al Ministerio de Economía y Finanzas asignar los recursos públicos para el pago de la empresa que él liquidaba. Finalmente, el pago se concretó el 22 de diciembre de 2023, mediante una dación en pago con bonos del Estado.

Estos bonos, de deuda interna, fueron depositados en una cuenta del Depósito Centralizado de Valores del Banco Central. Tenían un plazo de seis años (con vencimiento en marzo de 2029) y una tasa de interés del 7,37 % anual. El convenio fue firmado por el viceministro de Finanzas, Daniel Falconí Heredia, y por el liquidador, Carlos Cadena Asencio.

Intento de cierre y más irregularidades

Otro hecho llamativo es que Cadena Asencio solicitó, a través del abogado Xavier Estrada Perlaza, la cancelación de Zofragua S.A. por haber transcurrido siete años desde su disolución.

Esto ocurrió pese a que la empresa mantenía observaciones pendientes como la falta de contabilidad clara, una ausencia de trazabilidad de los recursos, la pérdida de recursos y el no registro de pagos millonarios. Además, durante su administración, se perdió el rastro del primer pago de 4,7 millones de dólares realizado por la Autoridad Portuaria.

Un documento que sí presentó fue un acuerdo de mediación donde Cadena Asencio reconocía que el abogado Leonidas Efraín Plaza Verduga debía cobrar 2,39 millones de dólares por servicios legales, sin adjuntar mayores respaldos documentales.

Sin versión del liquidador

EXPRESO solicitó la versión de Carlos Xavier Cadena Asencio sobre estos hechos, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.