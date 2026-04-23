Infantino, el invitado especial del congreso de Conmebol

Publicado por JAIME FERNANDO JARAMILLO YEPEZ Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Gianni Infantino participó en el 82.° Congreso de la Conmebol en Quito, con dirigentes sudamericanos y delegados de la UEFA.



Es la primera vez que Ecuador acoge este congreso, donde se debaten torneos, finanzas y desarrollo del fútbol regional.



Conmebol propuso crear la Copa Conferencias 2027 y respaldó la reelección de Infantino como presidente de la FIFA.

Con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, inició en Quito el 82.° Congreso de la Conmebol, con la presencia de autoridades del fútbol sudamericano, así como invitados especiales de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA).

Minutos antes, el dirigente italiano sostuvo una reunión con el presidente del país, Daniel Noboa, en un encuentro que duró cerca de una hora y en el que se tocaron temas en torno al Mundial y el desarrollo del fútbol ecuatoriano y sudamericano.

Autoridades del fútbol sudamericano participaron en la apertura del evento.Foto: Gustavo Guamán

En el Swissôtel, sede del congreso, se había armado un operativo de seguridad para resguardar a los 10 presidentes de las asociaciones miembros del ente rector del fútbol sudamericano y quienes fueron llegando antes de las 11:00, hora prevista para el inicio de la reunión, que se realiza cada año.

Debido a la demora de la reunión entre Noboa e Infantino, el congreso tardó en empezar. Una vez en el lugar, el titular de la FIFA agradeció la invitación al evento y auguró que “el fútbol debe servir para unir al mundo, que vive momentos de muchos conflictos”.

Los mandatarios de las federaciones afiliadas a la Conmebol fueron llegando uno a uno y procedieron a ocupar sus lugares para reunirse por primera vez en un congreso en Ecuador y tratar varios temas.

Temas a tratar

Entre los temas a tratar, los congresistas debatirán la creación de la "Copa Conmebol Conferencias" (un tercer torneo de clubes que iniciaría en 2027), la sede de la Copa América 2028 (con Estados Unidos como opción principal), la gestión financiera y el desarrollo de torneos juveniles.

La Copa Conmebol Conferencias, un tercer torneo de clubes con 32 equipos (sin brasileños) que arrancaría en 2027, y la sede de la Copa América 2028, acaparan la atención de los congresistas en Quito, entre otros.

Pedido de Conmebol a Infantino

En el inicio del 82.° Congreso de la Conmebol, el presidente de la misma, Alejandro Domínguez, pidió al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que sea candidato a la reelección, con el apoyo unánime del fútbol sudamericano.

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