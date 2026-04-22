Liga de Quito vs Aucas EN VIVO hoy: cómo verlo gratis

Publicado por Alejandro Bellolio Creado: Actualizado:

La jornada de LigaPro de este miércoles 22 de abril se cerrará con el Superclásico capitalino entre Liga de Quito y Aucas. Ambos equipos llegan con una racha de victorias y quieren ampliarla para estar en la lucha de la parte de arriba de la tabla de posiciones.

El encuentro se jugará en el estadio Rodrigo Paz Delgado y medirá a los Albos con una de sus leyendas, Norberto Araujo. El exdefensor ahora es el entrenador del Papá y buscará sorprender en Casa Blanca.

¿A qué hora es y por dónde ver el Liga vs Aucas?

El compromiso iniciará a las 20:00 y se podrá ver como siempre por Zapping. Para eso debes tener una cuenta en la aplicación que cobra $11.90 mensual para acceder a todos los duelos del torneo local. Por lo que si no tienes acceso a la plataforma no podrás ver el partido.

¿Cómo ver gratis el Liga de Quito vs Aucas?

Sin embargo, este encuentro sí podrás seguirlo de manera gratuita y legal. Es que Teleamazonas lo transmitirá en señal abierta en el mismo horario. Por lo que si no tienes Zapping puedes sintonizar el canal de señal abierta y disfrutar del compromiso.

Bajas importante en Liga de Quito y Aucas

Para este duelo, los Albos no tendrán todavía a Ricardo Adé, quien sigue lesionado, ni tampoco a Richard Mina ni Fernando Cornejo por molestias físicas. Mientras los Orientales no podrán contar con su goleador, Bruno Miranda, debido a un desgarro muscular.