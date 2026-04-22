EN VIVO Deportivo Cuenca vs Orense SC: relato minuto a minuto del partido de la fecha 10

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Esto tienes que saber Cuenca quiere hacerse fuerte en casa para mantenerse en la pelea por los primeros lugares.





Orense llega con presión por sumar y salir de los últimos puestos de la tabla.





El Cuenca viene de ganar 1-0 al Manta.

Deportivo Cuenca recibe a Orense SC en el estadio Alejandro Serrano Aguilar de la capital azuaya por la fecha 10 de LigaPro, este miércoles 22 de abril desde las 15:30, en un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos. Aquí podrás seguir el partido minuto a minuto.

El cuadro morlaco llega motivado tras una valiosa victoria como visitante por 1-0 ante Manta, resultado que le permitió mantenerse en la pelea por los primeros lugares y consolidar su buen momento futbolístico. En casa, el equipo azuayo buscará hacerse fuerte y sumar tres puntos que lo mantengan en la zona alta de la tabla.

En vivo Deportivo Cuenca vs Orense SC

Por su parte, Orense SC aterriza en Cuenca con la urgencia de sumar. El conjunto machaleño viene de empatar 0-0 ante Delfín en Machala, un resultado que dejó sensaciones mixtas y que lo mantiene comprometido en la parte baja de la clasificación.

Para los bananeros, puntuar en la altura azuaya es vital si quieren salir de los últimos puestos y recuperar confianza.

Alineaciones de Deportivo Cuenca y Orense SC

Se espera un partido intenso, con un Deportivo Cuenca decidido a imponer condiciones ante su gente y un Orense obligado a arriesgar para no seguir cediendo terreno en la tabla. La presión es