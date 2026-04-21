Barcelona SC vs Mushuc Runa EN VIVO: cuándo juegan y dónde ver el duelo clave

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Esto tienes que saber Barcelona SC llega presionado tras dos derrotas y con la obligación de ganar en casa.





La baja de Luis Cano obliga a César Farías a rearmar el mediocampo amarillo.





Mushuc Runa buscará aprovechar el nerviosismo del local en el Monumental.

Barcelona SC juega el miércoles 22 de abril de local en el Monumental. Recibe a Mushuc Runa desde las 18:00, con una sola idea en mente: ganar o ganar, para no salir de la zona del hexagonal que se disputará por el título. El partido va por la señal de Zapping Sport.

A los problemas del Ídolo por los malos resultados de la semana pasada, se suma la lesión de Luis Cano, quien era el segundo volante con más minutos jugados (538) en ocho partidos; el primero es Matías Lugo, con 740 minutos en 9 encuentros. De ahí que el principal problema de César Farías será buscar hoy el reemplazo de Cano. Eso sin contar que Joao Rojas viajó a Canadá para ser operado.

Los números de Barcelona SC y Mushuc Runa

Cano sufrió un esguince grado III en su tobillo izquierdo. Su tiempo de recuperación será de cerca de dos meses y se espera que esté recuperado después del Mundial 2026.

Análisis de alerta de Barcelona Sc

Ante el Ponchito, el Ídolo del Astillero necesita dejar atrás el trago amargo de dos derrotas consecutivas. Con ese antecedentes, Arlyn Ayoví y José Gavica, exjugadores canarios alrtan lo que pude pasar en el equipo amarillo. “Estamos en la fecha 10 y se perdió de visitante, algo que siempre está dentro del margen de resultados. La forma en que se dieron esas derrotas es lo que incomoda al hincha, pero seguro que Barcelona SC se recupera. Ante Mushuc Runa es clave ganar, porque la otra semana se viene la Copa Libertadores y deben tener el ánimo en alto”, opinó Ayoví.

Así va la tabla de posiciones de LigaPro

Por su parte, José Gavica, ahora comentarista deportivo, señaló: “El fútbol se cura con fútbol. Son resultados que duelen al hincha, pero lo que preocupa es la pérdida de Luis Cano. Venía jugando bien y ahora se lo perdió por lesión. Quien lo reemplace debe estar a la altura. El chico se había adaptado a lo que pedía el profesor Farías”.

Pepín además resaltó que lo primero será recuperar el ánimo y el ambiente ganador dentro del equipo, porque dos derrotas seguidas molestan en todo sentido. “Deben ganar y volver a lo que ha sido su fortaleza: la defensa y el buen arquero que tienen”, pues vienen de recibir seis goles en dos partidos.

El equipo amarillo recibe a Mushuc Runa en el Monumental con la obligación de ganar y recuperar la confianza tras dos derrotas.