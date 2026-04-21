Universitario oficializa la salida de Javier Rabanal tras inicio irregular: ¿Quién lo reemplazará?

Publicado por Christian Flores Creado: Actualizado:

El ciclo del técnico español Javier Rabanal llegó oficialmente a su fin este martes 21 de abril en Universitario de Deportes. El tricampeón del fútbol peruano anunció su salida tras un inicio de temporada irregular que compromete su gran objetivo: conquistar el cuarto título consecutivo de la Liga 1 de Perú.

“Agradecemos a Javier Rabanal y a su comando técnico por el profesionalismo demostrado durante su etapa en la institución, y les deseamos éxitos en sus próximos desafíos”, señaló el club en un comunicado oficial.

Resultados que no convencieron a Universitario

Rabanal dirigió un total de 12 partidos oficiales con un balance de cinco victorias, cuatro empates y tres derrotas. Aunque logró una victoria clave por 1-0 en el clásico ante Alianza Lima, los resultados recientes marcaron su destino.

Las caídas frente a Coquimbo Unido en la Copa Libertadores y ante FBC Melgar por 2-1 en el Torneo Apertura terminaron por acelerar su salida del banquillo crema.

Un proyecto que apuntaba al tetracampeonato

El entrenador español había asumido el reto de mantener la hegemonía de Universitario tras su exitoso paso por Independiente del Valle, donde se consagró campeón de la Liga Pro Ecuador.

Sin embargo, la presión por sostener el dominio local y competir a nivel internacional terminó pesando en su corto ciclo.

Jorge Araujo asume y Fossati vuelve a escena

De manera interina, Jorge Araujo tomará las riendas del primer equipo mientras la directiva define al nuevo estratega.

Entre los candidatos, vuelve a sonar con fuerza el nombre de Jorge Fossati, quien ya dejó huella como artífice de los recientes títulos del conjunto crema.