Miller Bolaños deja Emelec: rescisión oficial, polémicas y fin de un ciclo en 2026

Publicado por Christian Flores Creado: Actualizado:

Tras semanas de rumores, el futuro de Miller Bolaños quedó definido. El Club Sport Emelec confirmó oficialmente este martes 21 de abril la salida del volante ecuatoriano, poniendo fin a su vínculo contractual en medio de controversias.

El anuncio se realizó mediante un comunicado institucional publicado en redes sociales, donde el conjunto eléctrico informó que la rescisión de contrato se dio por mutuo acuerdo, sin generar obligaciones económicas adicionales para el club.

“El Club Sport Emelec informa a sus socios, hinchas y a la opinión pública que ha quedado terminada la relación contractual con el jugador Miller Bolaños”, señaló la institución.

Emelec aclara: salida sin costos y bajo normas institucionales

En el mismo comunicado, Emelec dejó claro que la decisión responde al cumplimiento de sus reglamentos internos:

“La terminación de este contrato por mutuo acuerdo no representa para el club obligación económica adicional alguna ni dará lugar a futuras reclamaciones”.

Además, el club agradeció al futbolista por su paso en la institución y le deseó éxito en su futuro profesional.

Indisciplina y polémicas marcaron el adiós de Bolaños

El final del ciclo de Bolaños no fue deportivo, sino disciplinario. El jugador de 35 años deja el club tras una serie de episodios extradeportivos que afectaron su continuidad, generando tensiones dentro del plantel.

Su salida se produce luego de apenas nueve jornadas disputadas en la temporada 2026, confirmando un paso breve y turbulento.

Un regreso que no cumplió expectativas

Bolaños había regresado a Emelec con la intención de recuperar protagonismo, incluso aceptando una reducción salarial para la temporada 2026. Sin embargo, su rendimiento quedó opacado por situaciones fuera del campo.

Este nuevo adiós marca otro capítulo irregular en la carrera del experimentado futbolista, cuyo talento nunca estuvo en duda, pero sí su disciplina.

¿Qué sigue para Miller Bolaños?

Con su salida confirmada, se abre la interrogante sobre el futuro del jugador:

¿Continuará en el fútbol ecuatoriano?

¿Buscará una oportunidad en el exterior?

Por ahora, su nombre vuelve a estar en el centro de la conversación mediática.