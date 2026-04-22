¿Dónde ver EN VIVO Barcelona SC vs Mushuc Runa HOY? Canales y alineaciones del duelo de LigaPro

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Esto debes saber Barcelona SC recibe a Mushuc Runa este miércoles a las 18:00 por la fecha 10 de LigaPro.



César Farías alinea a Martínez y Gómez ante las bajas de Rojas y Cano por lesión.



El Ídolo busca recortar distancia con los líderes tras dos derrotas consecutivas.

La urgencia de sumar tres puntos se instala en el Estadio Monumental. Este miércoles 22 de abril, Barcelona Sporting Club recibe a Mushuc Runa por la décima jornada de la Fase 1 de la LigaPro, en un duelo crucial para las aspiraciones del conjunto torero de no descolgarse de la pelea por la etapa.

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El Ídolo llega a este compromiso con la necesidad imperiosa de revertir su presente. El equipo dirigido por César Farías acumula dos tropiezos consecutivos que han encendido las alarmas: la caída ante Boca Juniors por la Copa Libertadores y la reciente derrota frente a Macará en el torneo doméstico.

Actualmente, Barcelona suma 15 unidades, situándose a cuatro puntos de los líderes, Universidad Católica e Independiente del Valle, quienes comandan la tabla con 19 puntos. Un triunfo ante el Ponchito es vital para recortar distancias y mantener el ritmo de la vanguardia.

Barcelona SC recibe a Mushuc Runa en la fecha 10 de la LigaPro 2026.CORTESIA

La planificación de Farías se ha visto alterada por las ausencias obligadas. Los extremos Joao Rojas y Luis Cano quedaron descartados por lesión, lo que obligará a realizar variantes en el esquema ofensivo.

Alineación de Barcelona SC ante Mushuc Runa

Ante este panorama, el estratega apostaría por el ingreso de Tomás Martínez en la generación de juego y de Yandry Gómez por la banda. De no mediar imprevistos, la alineación de Barcelona SC para esta tarde sería:

Barcelona SC: José David Contreras; Gustavo Vallecilla, Álex Rangel, Javier Báez y Bryan Carabalí; Jhonny Quiñónez, Matías Lugo, Héctor Villalba, Tomás Martínez, Yandry Gómez y Darío Benedetto.

Antecedente entre Barcelona SC y Mushuc Runa

La última vez que ambos se vieron las caras en el reducto del Salado, los amarillos firmaron una de sus mejores actuaciones recientes. El pasado 22 de junio de 2025, Barcelona goleó 5-0 a la escuadra ambateña, con una actuación estelar de Janner Corozo (hat-trick) y un doblete de Miguel Parrales.

Datos del partido: Hora y dónde ver EN VIVO Barcelona SC vs Mushuc Runa

LigaPro: Fecha 10

Hora: 18:00 (Ecuador)

Transmisión: Zapping Sports

Escenario: Estadio Monumental Banco Pichincha

Estadísticas previas de Barcelona SC y Mushuc Runa