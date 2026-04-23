Quién es Alejandra Martínez, la colombiana que fue cuñada de Michael Jackson dos veces

Publicado por Alejandro Puga Creado: Actualizado:

Alejandra Martínez, o conocida como Alejandra Jackson, es la madre de Jaafar Jackson, vuelve al foco por su historia en el clan Jackson. La colombiana llegó a Estados Unidos a los 11 años y tuvo hijos con dos hermanos de Michael Jackson, en una relación que marcó a la familia.

En una familia donde cada historia ha sido expuesta, siempre hay capítulos que vuelven a generar conversación. Uno de ellos es el de Alejandra Martínez, la colombiana que no solo formó parte del clan Jackson, sino que terminó vinculada sentimentalmente con dos de los hermanos de Michael Jackson.

Nacida en Bogotá, llegó a Los Ángeles cuando tenía apenas 11 años, acompañada de su madre y su hermano menor. Lo que empezó como un cambio de vida terminó conectándola con una de las familias más influyentes del entretenimiento .

Su historia con los Jackson comenzó a finales de los años 80, cuando conoció a Randy Jackson. La relación avanzó y tuvo dos hijos: Genevieve y Steven Randall Jr. Sin embargo, el vínculo no se formalizó y, según ha contado, estuvo marcado por conflictos .

Tras esa etapa, Alejandra regresó a Colombia por un tiempo. Dio a luz a su segundo hijo en Bogotá y vivió en Arauca antes de volver a Estados Unidos, luego de un episodio que involucró a Randy Jackson. A su regreso, Katherine Jackson la recibió en la mansión familiar, en Encino, California. Lo que iba a ser una estancia temporal se extendió por más de dos décadas .

Su segundo matrimonio con un Jackson

El giro que marcó su historia llegó en 1995. Alejandra inició una relación con Jermaine Jackson, hermano mayor de Randy, con quien se casó ese mismo año. Con él tuvo dos hijos más: Jaafar, nacido en 1996, y Jermajesty, en 2000. Además, asumió la crianza de Donte, hijo adoptivo de la familia .

Este episodio la convirtió en cuñada de Michael Jackson en dos ocasiones, una situación que generó tensiones dentro del entorno familiar y que se mantuvo como uno de los capítulos más comentados del clan .

Durante cerca de 22 años, Alejandra vivió en Hayvenhurst, la mansión de los Jackson. Allí compartió espacio con Katherine Jackson y convivió con figuras como Michael y Janet. Su vida transcurrió entre la privacidad del hogar y la exposición constante de la familia durante los años 90 y 2000 .

Sobre Michael, ha recordado: “Nos hacía sentir como en un cuento de hadas, como en Peter Pan. Siempre decía: no pierdan el corazón de un niño” .

Su relación con Jermaine terminó cuando él presentó la demanda de divorcio en 2004. El proceso se extendió hasta 2008, marcando el cierre de su etapa dentro de la mansión y del núcleo familiar .

Tras su salida, Alejandra optó por alejarse del foco mediático. Se enfocó en su carrera como diseñadora y empresaria, fundando su marca en California y trabajando en proyectos vinculados a la moda y la gestión creativa .

Hoy, su nombre vuelve a sonar con fuerza en el mundo del entretenimiento por su hijo Jaafar Jackson, quien interpretará a Michael Jackson en la película biográfica Michael, cuyo estreno está previsto para el 24 de abril de 2026.

El regreso del apellido Jackson al cine no solo revive el legado del artista, también pone en el centro historias personales como la de Alejandra, que durante años se mantuvieron en segundo plano, pero que siguen generando interés.