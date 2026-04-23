Estrenos de cine Ecuador el 23 de abril 2026: ¿qué películas llegan a cartelera?

Publicado por Stefania Massa Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Los estrenos de cine llegan a Ecuador el 23 de abril con Michael, 911 y ChaO en cartelera.

Las películas incluyen drama, terror y ciencia ficción con historias en salas del país.

La cartelera reúne títulos premiados y producciones sobre música, familia y tecnología.

Los estrenos de cine en Ecuador este 23 de abril de 2026 llegan con propuestas en distintos géneros. La cartelera incluye Michael, 911: Llamada infernal, ChaO: La sirena y más títulos. Las historias abordan música, familia, suspenso y ciencia ficción, con tramas que conectan con el público.

Biografía y música

Música y biografía son temas irresistibles para muchos amantes del cine. La historia del séptimo arte está llena de estos géneros, casi siempre con un éxito innegable.

Michael: Michael Jackson desde los Jackson Five hasta su carrera global

La película narra la vida de Michael Jackson más allá de la música. Recorre su trayectoria desde sus inicios como líder de los Jackson Five hasta su consolidación como artista con presencia global.

El filme muestra momentos clave de su carrera, incluyendo su evolución como solista y su impacto en la industria musical. La narrativa se enfoca en su proceso creativo y en la construcción de su legado.

Como dato, la historia cierra con dos conciertos. El primero es el último con sus hermanos en 1984 en Los Ángeles. El segundo corresponde a Londres en 1988 durante la gira Bad.

Ciencia ficción y acción

La ciencia ficción, ese género derivado de la literatura de ficción, junto con la literatura fantástica y la narrativa de terror, es uno de los grandes atractivos de la gran pantalla. ¿Quién puede resistirse a los vuelos de la imaginación?

Buena suerte, diviértete, no mueras: misión contra una inteligencia artificial

Un hombre del futuro llega a una cafetería con un objetivo claro. Debe reunir a un grupo de personas para enfrentar una amenaza ligada a una inteligencia artificial.

La historia se desarrolla en una sola noche. El protagonista busca la combinación precisa de aliados para cumplir una misión que afecta al mundo.

El proyecto nace de un guion de Matthew Robinson. La idea evolucionó desde un piloto de televisión hasta convertirse en largometraje, impulsado por el avance de la inteligencia artificial.

Drama

La Global Cinema Foundation, creada para apoyar a la industria cinematográfica internacional, desarrolló una encuesta para determinar las preferencias de la gente en el cine. Ahí se determinó que el drama es el género que llama más público adulto, el de más de 60 años.

Padre, madre, hermana, hermano: historias sobre vínculos familiares en distintas ciudades

La película presenta tres relatos que ocurren en diferentes lugares del mundo. Cada historia aborda relaciones entre padres, madres y hermanos.

Los personajes enfrentan encuentros, despedidas y silencios que reflejan sus vínculos. Las tramas se conectan a través de experiencias comunes.

El filme se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Venecia. En ese espacio obtuvo el León de Oro, lo que marcó su recorrido en salas internacionales.

Suspenso y terror

Como dato curioso, hay que decir que al cine van más mujeres que hombres, según la Global Cinema Foundation. Y que el público joven es el que asiste con mayor asiduidad a los complejos de cine. Entre ellos, una buena parte disfruta del suspenso... y del terror.

911, llamada infernal: una emergencia que cambia la vida de dos policías

Una llamada lleva a dos agentes a una casa para investigar un caso doméstico. La situación escala y termina en un hecho que marca sus vidas.

Tras el incidente, ambos deciden ocultar lo ocurrido. Intentan controlar la versión de los hechos mientras enfrentan presión externa.

Con el paso del tiempo, descubren que no solo las cámaras registran sus acciones. Una presencia empieza a observarlos y los arrastra a una situación ligada a un culto.

El bufón 2: una adolescente enfrenta a un asesino sobrenatural

La historia sigue a Max, una joven interesada en la magia. Su entorno familiar y escolar la lleva a refugiarse en esta actividad.

Durante Halloween conoce a un personaje llamado el Bufón. Al inicio, su interés se centra en su talento.

Luego descubre que sus actos no son trucos, sino acciones de un ser con poder letal. La protagonista debe usar sus habilidades para sobrevivir.

Animación y fantasía

La creencia de que los dibujos animados están dirigidos únicamente a los niños ha quedado desterrada. Con el paso de los años, la industria del entretenimiento ha descubierto que los adultos también los disfrutan.

ChaO: La sirena: amor entre humanos y sirenas en un mundo futurista

La película se sitúa en un entorno donde humanos y sirenas conviven. El protagonista es un oficinista cuya vida cambia al recibir una propuesta de matrimonio.

La historia sigue el desarrollo de una relación entre especies. La narrativa aborda el vínculo entre ambos personajes en un contexto distinto.

El filme fue dirigido por Yasuhiro Aoki y producido por Studio 4°C. Además, recibió reconocimiento en el Festival Internacional de Animación de Annecy.