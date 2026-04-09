Crítica de Cine. Humint, ¿thriller coreano impactante o acción sin sustancia?

Publicado por Jorge Suárez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Humint llega a Netflix con espionaje coreano, romance y acción; trama en Mahador enfrenta agentes de Corea

In-sung lidera misión contra red criminal; cruza investigación con Park Jeong-min en frontera asiática

Película dirigida por Ryoo Seung-wan entra al Top 10 de Netflix por su mezcla de acción y drama

El cine estadounidense ha influenciado, en la mayoría de los países del orbe, con sus géneros lucrativos (terror, anime, acción extremada, superhéroes), y en este momento Corea del Sur los toma para ofrecer Humint, a través de Netflix, un filme pletórico en acción, un thriller que los fanáticos de estos rubros considerarán que es “un peliculón”.

A este relámpago me permito decirle que no es para tanto, que Humint es un filme pasable, lleno de secuencias convertidas en espectáculos visuales, “pero exigua de sustancia”.

El argumento

A Mahador, sudeste asiático y refugio del Servicio de Inteligencia Nacional, ha llegado Zo (Zo In-sung), director del Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur, con una de sus delatoras prostituidas por la mafia norcoreana.

Estando allí le encargan rastrear una organización criminal internacional que opera cerca de la frontera. Su investigación se cruza con la de Park Geon (Park Jeong-min), funcionario de Seguridad Norcoreana, enviado a seguir la pista de quienes han causado una grieta en el espionaje colindante.

La situación se enreda por la presencia de Hwang Chi-seong (Park Hae-joon), cónsul general de Corea del Norte, cuyos intereses personales entran en conflicto con la misión oficial.

En el centro de la operación de inteligencia halla a Chae Seon-hwa (Shin Se-kyung), empleada de un restaurante norcoreano localizado en Vladivostok.

Pero sin quererlo, Zo y Chae Seon se sienten atraídos. Los agentes de ambos bandos intentan reclutarla como fuente de inteligencia humana, pero tendrían que asumir altos riesgos. Todo esto es conocido por Rusia a través de su espía y narcotraficante llamado Aleksey (Robert Maaser).

Humint, la crítica de Jorge Suárez

Humint se sostiene porque sus intérpretes logran mantenerlo a flote y la narrativa es sólida. La falla surge porque el director (Ryoo Seung-wan) se ha dejado llevar por el romanticismo y no ahondar la acción que tanto recrea.

Se redime porque deja ver las decisiones que deben tomarse para salvaguardar la paz y mostrar las complejas relaciones entre las dos Coreas, exhibir la corrupción que también surge en la mayoría de los países y la habilidad con que Ryoo incluye el espionaje, el tráfico de drogas, la prostitución y la desaparición de personas no deseadas.

La acción como motor

Que el largometraje (2h01) llegue, momentáneamente, al octavo lugar de las 10 más vistas en la plataforma de la gigante N roja, pero tampoco es 'Una batalla tras otra'.

Lo interesante es mirar el enfrentamiento de esos agentes, escuchar las poderosas voces de sus intérpretes, voces que ostentan calidez y suavidad (en las mujeres) y potencia en los actores.

Observar las artes marciales que podrían dejar corto a Jackie Chan (ahora de 71 años), donde se combina el tecnicismo con elementos acrobáticos, potenciando la agilidad, fuerza y conciencia espacial del ejecutante.

Un detalle interesante

¿Qué significa eso de 'humint'? Según la IA, es una categoría de la inteligencia derivada de informaciones recopiladas y proporcionadas por seres humanos. En otras palabras, el título se refiere a la inteligencia del ser humano, al que por ahora no puede vencer la IA.