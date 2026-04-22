Día de Europa en Quito: conciertos, cine y gastronomía en dos eventos gratuitos

Publicado por Mariella Toranzos Creado: Actualizado:

Quito se prepara para celebrar el Día de Europa con una agenda cultural que combina música clásica, cine, gastronomía y expresiones artísticas en dos eventos abiertos al público. La programación reúne a instituciones europeas y locales en un esfuerzo por acercar la cultura del continente a la ciudad, en una jornada que invita a recorrer distintos lenguajes artísticos sin salir de la capital.

Uno de los eventos centrales será el concierto sinfónico que se realizará el viernes 8 de mayo en la Casa de la Música. En esta ocasión, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador (OSNE) interpretará el Concierto para piano n.º 1 de Johannes Brahms, con la participación del pianista alemán Robert Aust, y bajo la dirección del maestro David Harutyunyan. La presentación propone un acercamiento al repertorio clásico europeo a través de una de sus obras más exigentes y emotivas.

La presencia de Aust, quien ha desarrollado su carrera en escenarios internacionales, se convierte en uno de los principales atractivos de la jornada, al ofrecer una interpretación que conecta la tradición musical europea con el público local.

De a música a la calle

La celebración continuará el sábado 10 de mayo con el Eurofest 2026, que se tomará las calles Vancouver y Polonia desde las 10:00. En esta nueva edición, el festival crece en escala con más de 60 stands y la participación de 12 países europeos, además de la Delegación de la Unión Europea en Ecuador. La propuesta incluye una variada programación que mezcla gastronomía, música en vivo, bailes tradicionales y actividades culturales para todas las edades.

El espacio gastronómico será uno de los puntos de mayor convocatoria, con opciones que recorren distintos sabores del continente: desde salchichas y cerveza alemana hasta pizza italiana, tapas españolas y vino francés. A esto se suman presentaciones artísticas que buscan recrear la diversidad cultural europea en un formato accesible y festivo, pensado para un público amplio.

Ambos eventos, de ingreso libre, forman parte de una iniciativa que busca fortalecer el intercambio cultural y generar espacios de encuentro en la ciudad.