Mar Rendón denuncia ataque con bots en sus redes sociales: alerta por seguidores falsos

Publicado por Alejandro Puga Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Mar Rendón denuncia bots en Instagram tras recibir seguidores falsos el 23 de abril

Equipo alerta posible ataque para provocar sanción o dañar reputación digital





Comunicado pide apoyo a fans y advierte sobre reportes masivos en redes

Mar Rendón denunció un posible ataque con bots en sus redes sociales este 23 de abril de 2026. La cantante alertó sobre la llegada masiva de seguidores falsos en Instagram, lo que generó preocupación entre sus fanáticos y advertencias sobre posibles riesgos para su cuenta.

La cantante guayaquileña Mar Rendón dio a conocer un problema en sus redes sociales. La tarde del 23 de abril de 2026, la artista denunció la llegada masiva de seguidores falsos en su cuenta de Instagram, lo que encendió alertas entre sus seguidores.

Según explicó en sus perfiles de Instagram y X (antes Twitter), comenzó a notar un crecimiento inusual de cuentas que la seguían. Se trata de perfiles sin foto, sin publicaciones y con la etiqueta de “nuevo”, que la plataforma asigna a usuarios creados recientemente.

Los mensajes que Mar Rendón dejó sobre sus nuevos seguidores en Instagram.Twitter

“De la nada me están llegando full cuentas falsas a seguirme a mi perfil, creadas recién y aparecen con el mensaje ‘nuevo’. Muchas empiezan con el nombre de un animal en inglés y luego unos números… raro verdad?”, escribió la cantante.

La situación generó preocupación entre sus seguidores, quienes reaccionaron con recomendaciones para evitar posibles sanciones en la plataforma. Algunos usuarios advirtieron sobre el riesgo de que este tipo de actividad pueda ser interpretada como manipulación de métricas.

“Reporta como spam, envie un repote a la plataforma, diciendo. Estoy siendo víctima de un ataque de spam de seguidores falsos no solicitados. No los elimines tu, deja que el sistema los analice”, le sugirió uno de sus seguidores.

El equipo de Mar Rendón asegura que es un ataque a su reputación

El equipo de Mar envió un comunicado explicando lo sucedido: "Todos estos perfiles presentan características típicas de cuentas falsas o bots: cero publicaciones, cero seguidores, nombres genéricos o de animales, y fueron creados recientemente. Denunciamos que estas prácticas son comúnmente utilizadas para: Sembrar seguidores en una cuenta con el fin de atacarla posteriormente".

En el texto enviado también se asegura: "(Se busca...) dañar la reputación de la artista haciéndola ver como responsable de estas acciones. Mar Rendón no ha comprado seguidores ni ha autorizado ninguna estrategia de crecimiento artificial. Esto es un ataque directo contra su comunidad y su trabajo".

El caso abre interrogantes sobre un posible ataque coordinado. En redes sociales, algunos usuarios plantearon la hipótesis de que este tipo de acciones buscan “sembrar” seguidores falsos para luego generar denuncias por prácticas fraudulentas.

Este episodio ocurre en medio del conflicto legal que Mar Rendón mantiene con su disquera Intergroup Records. En ese contexto, la artista ha buscado nuevas formas de mantenerse activa y en contacto con su audiencia, como el reciente lanzamiento de su página web oficial.