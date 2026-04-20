De 'LUX' a Billboard: Rosalía recibirá el reconocimiento a 'Mujer del Año 2026'

Publicado por Cristina Carranza Solis Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Rosalía recibirá el premio Mujer del Año 2026 en Billboard Mujeres Latinas en la Música en Miami.

El reconocimiento destaca su impacto global y el éxito de su álbum “LUX” en múltiples listas.

La ceremonia se realizará el 23 de abril de 2026 y será transmitida por Telemundo.

Rosalía será reconocida como Mujer del Año en los Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026, que se celebrarán el 23 de abril en Miami. El galardón, otorgado por Billboard, destaca su impacto global, su innovación musical y el éxito de su más reciente álbum “LUX”.

Una distinción que confirma su impacto global

El reconocimiento posiciona a la cantante española como una de las artistas más influyentes de su generación. Según los organizadores, su propuesta ha logrado transformar la música en español al fusionar sonidos tradicionales con elementos contemporáneos.

Además de su innovación sonora, la intérprete de éxitos como Motomami y Con Altura ha construido una identidad visual y artística que ha marcado tendencia a nivel mundial, consolidándose como una figura clave dentro de la industria musical actual.

El éxito de “LUX”

El más reciente álbum de Rosalía, “LUX”, debutó en el primer lugar de múltiples rankings, incluyendo Top Latin Albums, Top Latin Pop Albums y World Albums. También alcanzó el puesto número cuatro en el Billboard 200, marcando su primera entrada en el top 10 global.

Estas cifras reflejan no solo su alcance comercial, sino también su capacidad para conectar con audiencias diversas en distintos mercados, reafirmando su posición como una artista global.

Más allá de la música

El impacto de Rosalía no se limita a las listas. Su influencia se extiende a la moda, las artes visuales y la dirección creativa, convirtiéndola en una referencia cultural que trasciende el ámbito musical.

Para Billboard, reconocerla como Mujer del Año implica destacar no solo su talento, sino también su capacidad para abrir nuevas oportunidades para las mujeres dentro de la industria.

Una gala llena de estrellas

La ceremonia contará con la conducción de Chiquis Rivera y reunirá a diversas figuras de la música latina. Entre las homenajeadas también se encuentran Becky G, Gloria Trevi, Julieta Venegas, Lola Índigo y Young Miko.

El evento será transmitido por Telemundo a las 20:00 hora Ecuador, y promete reunir lo mejor del talento femenino latino en una noche dedicada a celebrar la música, la trayectoria y el impacto cultural.