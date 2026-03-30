Billboard Mujeres Latinas 2026: Becky G, Joy y Julieta Venegas entre las homenajeadas

En galas anteriores figuras como Shakira, Thalía y Karol G han sido reconocidas con premios como Artista Imparable

Becky G ha tenido éxitos en las listas de Billboard, como “MAMIII” con Karol G que lideró 10 semanas Hot Latin Songs en 2022

Tres voces, tres trayectorias y un mismo reconocimiento, el poder de transformar la música latina. Becky G, Joy y Julieta Venegas lideran el primer anuncio de homenajeadas de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026, una gala que celebrará no solo éxitos, sino también el impacto cultural y social de sus carreras.

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Tres artistas que marcan historia

La cuarta edición anual de Billboard Mujeres Latinas en la Música, que se transmitirá en vivo el 23 de abril por Telemundo, reunirá a algunas de las figuras más influyentes de la industria musical latina de los últimos años en una ceremonia que ya se ha convertido en una plataforma clave para visibilizar el talento femenino.

En esta primera tanda de anuncios, Becky G, Joy y Julieta Venegas destacan no solo por sus trayectorias, sino por la manera en que han redefinido el papel de la mujer dentro de la industria.

Becky G y su impacto global

La intérprete estadounidense será reconocida con el premio Impacto Global, un galardón que refleja su capacidad de conectar con audiencias a nivel mundial. Con más de una década de carrera, la artista ha pasado de ser una joven promesa a consolidarse como una estrella internacional.

Éxitos como “Mayores”, “Sin Pijama” o “MAMIII” la han llevado a liderar listas, pero su influencia va más allá de la música, su activismo en temas como la identidad latina, la salud mental y el empoderamiento femenino la posiciona como una de las voces más influyentes de su generación.

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Joy destaca por su música con propósito

Por su parte, Joy, integrante del dúo Jesse & Joy y voz principal del popular dúo latino, recibirá el premio Espíritu de Cambio, reconociendo su compromiso con causas sociales dentro y fuera del escenario.

Teniendo más de 20 años de trayectoria en la industria musical, la cantante ha utilizado su plataforma para visibilizar temas como los derechos LGBTQ+, la igualdad de género, derechos de inmigrantes, empoderamiento femenino y la defensa de los animales, demostrando que la música también puede ser una herramienta de transformación social.

La intérprete de Corre ha logrado dos top 10 en Latin Airplay en las listas de Billboard, en 2025 hizo su debut en Broadway como coautora de las canciones del musical Real Women Have Curves lo que le mereció una nominación al premio Tony en la categoría de mejor partitura original.

Julieta Venegas y la excelencia artística

Conocida por su éxito Limón y Sal, Julieta Venegas será galardonada con el premio Excelencia Artística, un reconocimiento a más de tres décadas de trayectoria y a una identidad musical única que ha marcado generaciones.

Con canciones icónicas como “Me voy” y “Andar conmigo”, la artista mexicana ha consolidado un estilo propio dentro del pop alternativo latino, destacando además como multiinstrumentista y compositora. En la actualidad la cantante lidera las radios mexicanas con su más reciente lanzamiento “Tengo que Contarte”, junto a Natalia Lafourcade.

Una gala que celebra el cambio

Billboard Mujeres Latinas en la Música se ha consolidado como una de las pocas ceremonias dedicadas exclusivamente a reconocer el impacto de las artistas latinas en la industria.

El evento, que contará con presentaciones en vivo y más homenajeadas por anunciar, busca destacar no solo el éxito comercial, sino también el rol de estas artistas como agentes de cambio.

Un legado que sigue creciendo

En ediciones anteriores, figuras como Shakira, Thalía, Gloria Estefan, Karol G o Selena Gomez han sido reconocidas, consolidando el evento como un espacio clave dentro de la industria.

Con cada nueva edición, la gala no solo celebra trayectorias, sino que también reafirma el crecimiento y la influencia global de la música latina liderada por mujeres.

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