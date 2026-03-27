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Swift es la primera cantante en vender más de un millón de copias de cada uno de sus siete álbumes durante la primera semana en Estados UnidosInstagram @taylorswift

Taylor Swift arrasa en los 'iHeartRadio 2026': con 7 premios y una noche inolvidable

Los iHeartRadio 2026 fueron celebrados en el Dolby Theatre de Hollywood bajo la conducción del rapero Ludacris

  • Cristina Carranza Solis

Taylor Swift volvió a destacar con siete premios otorgados en los iHeartRadio Music Awards 2026, alcanzando a su vez un total de 41 galardones y consolidándose como la artista más premiada de la historia de estos reconocimientos.

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Una noche inolvidable

La ceremonia, celebrada la noche del 26 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood y conducida por el rapero estadounidense Ludacris, tuvo de protagonista indiscutible a Taylor Swift. 

La intérprete de Love Story, quien era la más nominada con nueve candidaturas, se llevó siete premios, incluyendo el de Artista del Año por tercer año consecutivo.

Las otras categorías en las que resultó victoriosa fueron: álbum pop del año, estilo de gira favorito, canción del año, mejor video musical, baile favorito de TikTok y mejor letra.

Este logro no solo reafirma su dominio actual en la industria musical, sino que amplía su récord histórico dentro de los iHeartRadio Music Awards, donde ya acumula 41 galardones.

Discurso con mensaje a los artistas

Durante su intervención, la cantautora estadounidense dejó uno de los momentos más comentados de la noche al dirigirse a los artistas emergentes con un mensaje directo sobre la presión de las redes sociales y la importancia de cuidar el proceso creativo.

La cantante insistió en la necesidad de darse tiempo para fallar, aprender y perfeccionar el arte lejos del ruido digital, en un discurso que rápidamente se viralizó en el ecosistema digital.

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Debut en alfombra roja y momentos virales

Más allá de los premios, Taylor también acaparó titulares por su aparición junto a su prometido, Travis Kelce. Fue la primera vez que ambos asistieron juntos a una gala de premios, desatando reacciones en redes sociales.

La artista incluso le dedicó palabras durante su discurso, vinculando su felicidad personal con la libertad creativa que refleja su música reciente.

Otros ganadores y momentos destacados

La gala también dejó espacio para otros grandes nombres. Miley Cyrus fue reconocida con el Innovator Award, mientras que Alex Warren se llevó Canción del Año por “Ordinary”. En la categoría latina, Bad Bunny volvió a posicionarse como uno de los artistas más influyentes del momento, reafirmando su impacto global.

Un show lleno de música y novedades

La edición número 13 de los premios celebró a los artistas más escuchados de 2025, basándose en reproducciones, difusión radial e interacción del público. El show incluyó presentaciones de artistas como Kehlani, RAYE y Lainey Wilson, además de una actuación especial que reunió por primera vez a TLC, Salt-N-Pepa y En Vogue.

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