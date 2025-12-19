Recetas de cenas navideñas económicas para 5 personas: Menú ecuatoriano
Una cena navideña ecuatoriana económica es posible con sabiduría culinaria y amor por la tradición
Una cena navideña memorable no requiere un presupuesto elevado. La tradición ecuatoriana ofrece platos ricos en sabor y accesibles. Con una planificación inteligente y ingredientes locales, preparas una celebración abundante y auténtica para cinco personas. Este menú económico te guía paso a paso.
La base de una cena económica es la selección de ingredientes de temporada y la optimización de las cantidades. Cada receta aquí prioriza el sabor y la tradición con un costo bajo.
Plato Principal: Hornado de Pierna de Cerdo Económico
El hornado es un pilar de la Navidad en Ecuador. Una versión económica con una pierna de cerdo más pequeña (1.5 a 2 kg) logra un resultado espectacular.
- Ingredientes clave: Pierna de cerdo, chicha de jora o cerveza negra (para ablandar), ajo, comino, sal.
- Secreto económico: La cocción lenta garantiza carne suave y jugosa. Sirve con abundantes guarniciones para rendirla más. Un adobo bien condimentado hace la diferencia.
- Preparación: Marina la pierna la noche anterior con los condimentos y la chicha o cerveza. Asa a fuego bajo por varias horas hasta que la piel quede crujiente.
Acompañamientos Tradicionales con Presupuesto
Estos platos complementan el hornado con color, textura y un costo mínimo.
- Llapingachos: Puré de papa con queso fresco (una opción económica). Fríe en sartén con poco aceite. Un huevo frito por persona eleva el plato sin mucho costo.
- Ensalada de Verde: Una alternativa fresca y barata. Hierbe verdes (plátanos verdes), haz un puré y mezcla con cebolla encurtida, tomate y limón. Sustituye la mayonesa por una vinagreta de limón para ahorrar.
- Arroz con Pasas y Zanahoria: Un clásico accesible. Saltea arroz con cebolla, zanahoria rallada y un puñado de pasas. El azúcar morena o panela agrega un toque dulce sin costo adicional.
- Mote: El maíz cocido es un acompañamiento noble y económico. Hierbe el mote con una hoja de hierbabuena para un aroma especial.
Salsas Esenciales
Ningún plato ecuatoriano está completo sin sus salsas. Son el toque final y muy económicas.
- Ají Criollo: Licua tomate, cebolla, cilantro, jugo de limón y un ají (retira las semillas para un sabor suave). Es puro sabor sin costo.
- Encurtido de Cebolla: Corta cebolla roja en juliana y macera en agua con sal, limón y un poco de azúcar. Ablanda el sabor y es un complemento perfecto.
Postre navideño: Príncipe de economía
El Dulce de Higos con Queso es un postre típico, delicioso y de bajo costo, especialmente en temporada de higos.
- Preparación: Cocina higos frescos o secos con panela, canela y clavos de olor hasta formar una miel espesa. Sirve con lonchas de queso fresco o tierno. La combinación dulce-salado es irresistible.
Consejos para una cena económica exitosa
- Planificación: Haz una lista de compras exacta. Compra en mercados locales donde los vegetales, las papas y las frutas tienen mejor precio.
- Compra inteligente: Una pierna de cerdo pequeña es suficiente para 5 personas con guarniciones abundantes. El queso fresco es más económico que los quesos curados.
- Preparación anticipada: Cocina las salsas, el encurtido y el dulce de higos un día antes. Así solo te enfocas en el hornado y los acompañamientos el día de la cena.
- Decoración simple: Usa elementos naturales: piñas, ramas de pino o canela. Crean un ambiente navideño sin costo.
