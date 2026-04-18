El CNE recibió más de 300.000 solicitudes de cambio de domicilio: lo que sigue y fechas clave

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El CNE recibió 328.777 solicitudes de cambio de domicilio para las elecciones seccionales de noviembre de 2026.

El 3 de mayo se publicará el registro preliminar para que ciudadanos presenten reclamos por inconsistencias.

El padrón definitivo se aprobará el 2 de julio tras adelantar los comicios por alerta del Fenómeno de El Niño.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) procesó un total de 328.777 solicitudes de cambio de domicilio para las próximas elecciones seccionales. Tras el cierre de la campaña de trámites, el organismo inicia la fase de verificación y validación de datos para depurar el Registro Electoral que se utilizará en los comicios adelantados del 29 de noviembre de 2026.

Cifras del cambio de domicilio electoral en Ecuador y el exterior

Durante la jornada cumplida entre el 8 y el 17 de abril, el CNE registró una participación masiva de ciudadanos que buscan actualizar su ubicación para sufragar. El control técnico de estas solicitudes es vital para garantizar la transparencia del proceso.

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El desglose de los trámites recibidos es el siguiente:

Trámites en territorio nacional : 321.839 solicitudes registradas.

: 321.839 solicitudes registradas. Trámites en el exterior : 6.938 solicitudes de ecuatorianos residentes fuera del país.

: 6.938 solicitudes de ecuatorianos residentes fuera del país. Total de solicitudes procesadas: 328.777 trámites a nivel global.

El Pleno del CNE es presidido por Diana Atamaint.ARCHIVO/CNE

Fechas clave del calendario electoral para el Registro Electoral

El proceso no termina con la recepción de la solicitud. El calendario electoral vigente establece hitos de control antes de la publicación de la lista oficial de votantes. Es imperativo que los usuarios sigan de cerca las fechas para presentar reclamos administrativos ante posibles inconsistencias.

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