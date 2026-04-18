elecciones seccionales 2026
El CNE recibió más de 300.000 solicitudes de cambio de domicilio: lo que sigue y fechas clave
El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrirá un período de verificación y validación, previo a la publicación del Registro Electoral para las elecciones
Lo que debes saber
- El CNE recibió 328.777 solicitudes de cambio de domicilio para las elecciones seccionales de noviembre de 2026.
- El 3 de mayo se publicará el registro preliminar para que ciudadanos presenten reclamos por inconsistencias.
- El padrón definitivo se aprobará el 2 de julio tras adelantar los comicios por alerta del Fenómeno de El Niño.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) procesó un total de 328.777 solicitudes de cambio de domicilio para las próximas elecciones seccionales. Tras el cierre de la campaña de trámites, el organismo inicia la fase de verificación y validación de datos para depurar el Registro Electoral que se utilizará en los comicios adelantados del 29 de noviembre de 2026.
Política
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Cifras del cambio de domicilio electoral en Ecuador y el exterior
Durante la jornada cumplida entre el 8 y el 17 de abril, el CNE registró una participación masiva de ciudadanos que buscan actualizar su ubicación para sufragar. El control técnico de estas solicitudes es vital para garantizar la transparencia del proceso.
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El desglose de los trámites recibidos es el siguiente:
- Trámites en territorio nacional: 321.839 solicitudes registradas.
- Trámites en el exterior: 6.938 solicitudes de ecuatorianos residentes fuera del país.
- Total de solicitudes procesadas: 328.777 trámites a nivel global.
Fechas clave del calendario electoral para el Registro Electoral
El proceso no termina con la recepción de la solicitud. El calendario electoral vigente establece hitos de control antes de la publicación de la lista oficial de votantes. Es imperativo que los usuarios sigan de cerca las fechas para presentar reclamos administrativos ante posibles inconsistencias.
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- 3 de mayo: Publicación del Registro Electoral preliminar.
- Fase de impugnación: Periodo para que la ciudadanía verifique sus datos.
- 2 de julio de 2026: Aprobación y publicación del padrón definitivo por el Pleno del CNE.