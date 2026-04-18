Elecciones 2027: Los partidos y candidatos “de alquiler” amenazan la democracia electoral

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El arranque anticipado de precandidaturas, incluso sin primarias ni alianzas definidas, evidencia una práctica recurrente: figuras que buscan primero posicionarse y luego conseguir respaldo partidario, mientras los propios partidos recurren a externos para sobrevivir políticamente.

Casos en Quito, como los de Pabel Muñoz y Jorge Yunda, reflejan esta lógica, donde el “capital político” personal pesa más que la pertenencia orgánica, exponiendo debilidades en la estructura de los movimientos.

Analistas advierten que esto revela una crisis profunda del sistema de partidos, con escaso control del CNE y proliferación de organizaciones “de alquiler”

El periodo para las primarias, en el marco de las seccionales 2026, aún no inicia. Tampoco ha empezado el lapso para el registro de alianzas electorales. Hay organizaciones políticas que todavía pugnan por no salir del registro. Pero, los precandidatos ya entraron en escena.

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Una vez más, la elección de autoridades locales se ha convertido en el escenario para lanzar nombres sin el respaldo claro de un partido, con el objetivo de incidir en el tablero electoral en busca de un auspicio. Este fenómeno, además, es de doble vía. Los propios partidos políticos, en busca de resultados que no los acerquen a la cancelación, recurren a figuras externas a sus bases.

El escenario de precandidatos en Quito

En Quito, por ejemplo, las encuestas ubican a dos figuras fuertes en la carrera por la Alcaldía. Una es el correísta Pabel Muñoz, quien, en caso de buscar la reelección, deberá hacerlo por un movimiento diferente, ya que sobre la Revolución Ciudadana pesa una suspensión del Contencioso Electoral.

El otro es el exalcalde Jorge Yunda. Fue asambleísta por la Revolución Ciudadana y llegó a la Alcaldía por Unión Ecuatoriana, del exfiscal y excandidato presidencial Washington Pesántez, aunque nunca fue adherente de esa organización.

Ahora, Yunda ha confirmado su participación en las seccionales y espera el proceso de primarias de Centro Democrático, otro movimiento del cual tampoco ha sido adherente ni parte de sus bases, donde se supone deberían formarse los cuadros políticos.

En una entrevista publicada por EXPRESO el pasado 10 de abril, Yunda dijo algo clave: “Yo tengo mi propio capital político, con eso voy a la lid electoral”. Es decir, la exposición y el reconocimiento pesan al momento de poner en oferta un perfil para buscar partido.

No es el único caso. En Quito, el exvocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Juan Esteban Guarderas, también se declaró precandidato a la Alcaldía. Al ser consultado en una de sus ruedas de prensa sobre el auspicio que tendría, no supo responder.

La crisis de partidos políticos

Ambos casos son solo ejemplos de un problema más profundo de la democracia y del sistema de partidos en Ecuador. El expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Medardo Oleas, lo resume así: “Si aplicamos la Ley, solo los candidatos designados por las organizaciones políticas pueden ser presentados como candidatos. Aquí sucede a la inversa: yo quiero ser candidato y ya buscaré con cuál de las tantas organizaciones disponibles para venta o alquiler participo”.

Para Oleas, esto también evidencia un escaso control del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la realización de las primarias. “El concepto fundamental es que las candidaturas nazcan de las organizaciones porque cada una de ellas es la que está preparando los planes de trabajo”, agregó.

Por su parte, el analista electoral Daniel González señaló que Ecuador no ha superado la crisis de partidos y movimientos políticos. “Tenemos cerca de 300 organizaciones políticas de diferentes circunscripciones y muchas de ellas son solo membrete. Se crean para negociar políticamente y tener espacios de prebendas o de alquiler”, manifestó.

Otro factor que incide en la búsqueda de figuras posicionadas de cara a las seccionales es el calendario electoral. El CNE decidió adelantar las votaciones para el 29 de noviembre, lo que también aceleró el tiempo para las primarias y la inscripción de candidaturas. En la práctica, las organizaciones políticas tienen menos margen para posicionar candidatos e, incluso después de inscritos, hacer campaña.

González planteó que es necesaria una reforma profunda al Código de la Democracia y, en ese escenario, la Asamblea Nacional es clave. Los últimos cambios a esa normativa ocurrieron en el actual periodo legislativo. Una de la promesas, tanto de ADN como de RC fue precisamente enfrentar este tipo de fenómenos. Solo la lista definitiva de candidatos probará si se cumplió o no ese objetivo.