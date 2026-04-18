Steven Oña consigue, en bicicleta, el primer doble Everesting en Ecuador

Publicado por Mishell Duque Creado: Actualizado:

El Everesting es una modalidad de récord para deportistas que, aunque existe desde el 2014, se popularizó durante y después de la pandemia del Covid 2020. Se trata de llevar el deporte a una exigencia igual que la del monte Everest en cuanto a desnivel positivo, es decir 8848 metros de ascenso.

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La distancia debe lograrse en una sola jornada, sin dormir y en cualquier lugar del mundo. El récord se acredita a través del registro de Strava, una aplicación global de deportistas, y quienes lo van consiguiendo entran al salón de la fama oficial en la pagina web. Allí consta Steven Oña, quien es el primer ecuatoriano en lograr un doble Everesting, 17.696 metros de desnivel.

Oña es un quiteño que creció ligado al deporte gracias a la influencia de sus padres, que siempre fueron deportistas, según recuerda charlando con EXPRESO. Pero fue la bicicleta la que finalmente concentró su atención y, tras pasar por varias modalidades, se quedó con la ruta y montaña.

"Hace tres años empiezo a entrenar ya con alguien especializado y me empieza a llamar la atención la ultra distancia. Empecé a fijarme en corredores de otros países, sobre todo de Europa y en Estados Unidos, donde más se practica esta modalidad", relata.

En Ecuador también conoció al proyecto Bikepacking Ecuador, que organiza competencias de ultra distancia autoabastecidas, la más conocida la Transecuador, que recorre el país de norte a sur. "Me uní a varias carreras, retos, me uní a ellos", recuerda.

A la par, Steven empezó a aprender más sobre su preparación física, acompañando sus entrenamientos con cuidados específicos en la alimentación que potenciaron su rendimiento y le motivaron.

Oña,que es mecánico de bicicletas, es un apasionado del bikepacking y las ultra distancias.CORTESÍA

Dos años intensos en busca de récords

El primer paso para este récord fue lanzarse por su primer Everesting, el cual lo llevó a cabo en el Alto de Apagua, en La Maná. Este puerto de montaña en la provincia de Bolívar es uno de los más complejos del país y fue escenario para que Steven entrara por primera vez al paseo de la fama en febrero de 2024.

Con ese logro, se propuso ir al siguiente nivel, pero una lesión le impidió cumplir sus siguientes retos tan pronto, pues un golpe del volante en la zona de la ingle izquierda le ocasionó cuatro rupturas musculares parciales.

Tras su recuperación y dos años después retomó su objetivo para acabar logrando, en menos de seis meses, el Everesting foam, y el doble Everesting. El primero consiste en 10.000 kilómetros de ascenso, el cual Stiven lo gestó atando los dos recorridos de montaña más duros del país: el mencionado Apagua y el denominado ´0-5000', que consiste en ascender desde Babahoyo, al nivel del mar, hasta el refugio del Chimborazo, a 5000 metros.

El doble Everesting

El 3 de abril fue el día elegido para llevar a cabo el reto final y Steven, junto a la tienda de ciclismo donde trabaja como mecánico propuso una pedaleada grupal, en donde quienes quisieran, intentaran un Everesting, acompañando la primera parte del récord. "Dependía mucho del ´doping emocional´, es decir que tienes menos percepción de esfuerza, menos fatiga, por el simple hecho de tener compañía", apunta el deportista.

La subida que planeó fue desde el centro de la parroquia de Nayón hasta el redondel del ciclista. En ese tramo hay 200 metros positivos, 3 kilómetros de subida y los mismos de bajada. "Para que me dé el desnivel del récord tuve que hacerlo 90 veces", explica Oña.

Con el apoyo de amigos cercanos y de la comunidad del ciclismo, logró pedalear 540 kilómetros en total, registrando 18.000 metros de ascenso, de sobra para la marca de 17.696 requerida. Con ello pasó a ser el primer ecuatoriano en firmar esta hazaña.

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