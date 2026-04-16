Candidata a Presidencia de Colombia habló de Ecuador: "La primera llamada será al presidente Noboa"

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Candidata colombiana promete llamar a Noboa y pedir la eliminación de aranceles: la guerra comercial entra de lleno en campaña presidencial

Paloma Valencia arremete contra Petro y ofrece alianza con Noboa para combatir el narcotráfico.

El presidente Daniel Noboa ya había anunciado que dialogará con un futuro gobierno en Colombia.

La guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia también marca la campaña hacia la Presidencia del vecino país. La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, ofreció que, en caso de ganar, la primera llamada será al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

Este 16 de abril de 2026 se difundió un video en la plataforma oficial del Centro Democrático en YouTube. Valencia, junto al expresidente colombiano Álvaro Uribe, estuvo en Ipiales, en la frontera sur de Colombia. Allí, la candidata presidencial arremetió contra el presidente Gustavo Petro y el candidato de la izquierda, Iván Cepeda.

“Es inaceptable que el Gobierno (de Colombia), cuando le avisan que si no combate el narcotráfico nos van a poner aranceles, prefiera castigar a los comerciantes, transportadores y a la economía de Nariño (…) Petro escogió a la delincuencia”, señaló Valencia ante un grupo de personas.

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También se refirió a Cepeda y dijo: “Iván Cepeda, que ha sido el papá de la paz total, aquí le hacen manifestaciones y yo me pregunto: ¿será que Nariño no está sufriendo lo del Cauca? ¿Será que aquí no están reclutando a los niños?”.

¿Qué dijo Valencia sobre el presidente Daniel Noboa?

La candidata presidencial también planteó propuestas en Nariño. Dijo que una de las medidas que tomará será la militarización de la vía Cali–Popayán–Pasto, con el objetivo de frenar la violencia.

“La primera llamada que voy a hacer es al presidente Noboa y le voy a decir que aquí hay con quien combatir el narcoterrorismo, y que inmediatamente nos quite los aranceles para reactivar el comercio con nuestra hermana Republica del Ecuador”.



Paloma Valencia desde Ipiales,… pic.twitter.com/CYIvOe1JKw — Centro Democrático (@CeDemocratico) April 16, 2026

Luego se refirió a Noboa: “Ese mismo día, la primera llamada que voy a hacer es al presidente Noboa. Le voy a decir que aquí hay con quién combatir el narcoterrorismo”, aseguró Valencia.

También señaló que, tras anunciar un trabajo conjunto, pedirá que Ecuador retire los aranceles impuestos en medio de la pugna entre ambos países. Aseguró que con ello se reactivará el comercio.

Además, ofreció que durante su mandato Colombia se sumaría al denominado Escudo de las Américas, una iniciativa de Estados Unidos en la administración de Donald Trump. Cabe recordar que Ecuador actualmente forma parte de esta iniciativa.

Un mensaje de ida y vuelta en medio de la campaña electoral

Las declaraciones de la candidata del Centro Democrático llegan semanas después de que el presidente Daniel Noboa decidió incrementar al 100 % el arancel para la importación de productos colombianos.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, decidió elevar al 100% los aranceles para los productos que se importan desde ColombiaCortesía

El 9 de abril de 2026, el mandatario ecuatoriano escribió en su cuenta de X: “Desde que tomamos esta medida (imposición de aranceles), en la frontera norte las muertes violentas se redujeron en un 33%. En el futuro, se podrá conversar con un gobierno que sí esté comprometido con combatir la delincuencia y el narcotráfico”.