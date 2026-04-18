Daniel Noboa revela con qué candidato presidencial de Colombia tiene mayor afinidad

Publicado por Edison Andrés García Yépez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reveló su afinidad hacia los candidatos presidenciales colombianos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

Sobre el candidato de izquierda, Iván Cepeda, Noboa expresó dudas de que un eventual triunfo suyo implique cambios en Colombia.

Colombia celebrará la primera vuelta de sus elecciones presidenciales el próximo 31 de mayo.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ofreció una entrevista a la revista Semana de Colombia, publicada este sábado 18 de abril. En el artículo, el mandatario habló sobre las elecciones presidenciales en el país vecino, que se celebrarán el próximo 31 de mayo y mostró su simpatía por los candidatos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

Consultado sobre si el actual presidente colombiano, Gustavo Petro, "ha hecho mal a Colombia y Ecuador durante su mandato", Noboa indicó que no le corresponde a él calificar aquello.

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"Lo que puedo decir es que los colombianos, y en plena democracia, van a poder decidir muy pronto si quieren seguir con esa línea del presidente Petro, o si quieren buscar a un presidente o a una presidenta que luche contra la delincuencia, el narcotráfico, que fomente el empleo, que genere paz, justicia y dignidad", dijo el mandatario ecuatoriano.

No obstante, Noboa señaló que "las declaraciones y cierto accionar y ambigüedad del presidente Petro sí han afectado bastante a Colombia, y más a Colombia que a Ecuador. Afecta a los colombianos".

El presidente ecuatoriano manifestó que los inconvenientes entre ambos países actualmente "en una sentada de una hora, se pueden resolver". Pero, dijo, el debate se aleja de lo práctico "y se empieza a hablar de ideología".

"(Petro) Nos dice que somos antiprogresistas, que somos la ultraderecha. Ese es el discurso del siglo pasado. Ahora los jóvenes colombianos y ecuatorianos quieren paz, empleo, vivir mejor, tener servicios de calidad, una vida digna. Debemos caminar hacia eso y no quedarnos en discusiones del siglo pasado", comentó Noboa.

¿Qué piensa Daniel Noboa de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella?

Al ser consultado sobre con quién le gustaría trabajar en el próximo Gobierno colombiano y qué perfil debería tener el siguiente mandatario, Noboa respondió que esa persona "debe ser dura, estar abierta, debe tener el mismo compromiso que yo tengo con los ecuatorianos".

"Hay que ser duro, ordenado, hay que respetar el Estado de derecho, pero también hay que tener empatía, porque tenemos mucha gente que tiene serias necesidades en nuestros países y necesita salir adelante. Requieren servicios, oportunidades, créditos", señaló el presidente ecuatoriano.

Noboa indicó que mantiene buenas relaciones con los candidatos Paloma Valencia, de Centro Democrático (de tendencia centro-derecha), y Abelardo de la Espriella, del Movimiento Defensores de la Patria (derecha).

"Creo que los dos tienen buenas intenciones. Vamos a ver al final qué deciden los colombianos, porque eso tiene que ser una decisión de los colombianos", expresó Noboa a la revista Semana.

Y siguió: "Al final, respetaré la decisión de los colombianos y trabajaré de la mano con cualquier presidente, pues que sea alguno de esos dos".

Daniel Noboa sobre Iván Cepeda: "Viene con un discurso más ideológico y más cargado que Petro"

Sobre el candidato de izquierda, Iván Cepeda, Noboa expresó dudas de que un eventual triunfo suyo implique cambios en Colombia.

"Viene incluso con un discurso más ideológico y más cargado que el mismo Petro. Con Petro, te puedo decir que tengo una relación personal de amigos. La gran mayoría de las veces se dispara, pero tenemos una buena conversación", manifestó el presidente de Ecuador.

En días recientes, De la Espriella y Valencia han adelantado que, de llegar a la Presidencia, una de sus primeras medidas será comunicarse con Noboa para resolver el conflicto arancelario entre Colombia y Ecuador.