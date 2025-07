¿Qué pasó en Manta? Petro responde a rumores de encuentro con ‘Fito’

El presidente de Colombia estuvo durante dos días en Manta en una visita no oficial

La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Laura Sarabia, anunció que el presidente de Colombia Gustavo Petro realizará una alocución este miércoles 2 de julio del 2025 sobre su visita a Manta entre el 24 y 26 de mayo. En una entrevista con el medio BluRadio la ministra no quiso dar detalles sobre la estadía de Petro “yo no acompañé al presidente al viaje, no tengo conocimiento de los pormenores de este. Creo que referirme a eso sería caer en imprecisiones”

Las dudas surgen a raíz de rumores sobre una supuesta reunión entre el mandatario y alias ‘Fito’, el cual fue capturado el pasado 25 de junio. Varios medios de comunicación de Colombia compartieron que el narcotraficante habría mantenido comunicaciones con el Gobierno Colombiano para negociar su entrega a la justicia. Sin embargo, tanto Ecuador como Colombia negaron ese tipo de comunicaciones.

Que vergüenza de Canciller es Laura Sarabia



En Blu Radio la volvieron ropa de trabajo pic.twitter.com/U1Gbr3KrMZ — Luis Aníbal Rincón Arguello. ® 🇨🇴 (@Rincon001A) July 1, 2025

La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de Colombia (DAPRE) Angie Rodríguez habló sobre las declaraciones que dará el presidente colombiano. “El señor presidente va a hacer una alocución hoy y ahí va a aclarar todo, pero eso no es verdad” Rodríguez declaró al diario El Colombiano que las acusaciones de que haya existido una reunión durante su estancia en la ciudad de Manta con ‘Fito’ son completamente falsas.

Fito, Gustavo Petro y Manta agitan la agenda política en Colombia Leer más

¿Qué se sabe de la visita de Petro a Manta?

Tras asistir a la posesión de Daniel Noboa, Gustavo Petro se trasladó en avión a Manta donde se hospedó en una casa a la cual el ministro del Interior Jhon Reimberg calificó como “lujosa” en la Ruta Spondylus. Según reportes de La Posta, la vivienda es de estilo rústico, cuesta alrededor de $300 la noche y estaría en Santa Marianita. Medios colombianos calcularon que los gastos totales del viaje superaron los $24.000 dólares, sin que existiera una agenda oficial que justificara la prolongación de su estadía.

Después de la estancia de Petro en Manta, semanas después se recapturó a alias ‘Fito’ en Montecristi, despertando sospechas de una posible reunión entre ambos. A esto se le sumó una supuesta carta atribuida al narcotraficante que llegó a la Cancillería Colombiana, en donde pedía a Colombia actuar como garante para su entrega voluntaria, evitando su extradición a Estados Unidos. Hasta el momento la originalidad del documento aún no ha sido corroborado.

Declaraciones de Gustavo Petro

El presidente calificó como “leyenda” su encuentro con ‘Fito’, en su cuenta de X en mayo pasado explicó lo siguiente: “Esta especulación en prensa ecuatoriana es otra leyenda más, pero hecha por otros. Hoy me reuní con el presidente del Ecuador y tratamos sobre la coordinación de fuerzas públicas para perseguir el delito en Putumayo y Sucumbíos”

Esta especulación en prensa ecuatoriana es otra leyvada más, pero hecha por otros. Hoy me reuní con el presidente del Ecuador y tratamos sobre la coordinación de fuerzas públicas para perseguir el delito en Putumayo y Sucumbíos.



No tengo ni idea quien es el tal Fito. Como todo… https://t.co/U7MohNDZf2 — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 30, 2025

El pasado lunes 30 de junio respondió de nuevo a las acusaciones con otra publicación en su cuenta de X “No tengo ni idea de quién es el tal Fito. Como todo presidente que visita un país extranjero, siempre soy cuidado permanentemente, día y noche por la fuerza pública del país hermano. Basta ya de falsedades de la extrema derecha”, escribió en su cuenta de X. Además, aclaró que su reunión con Noboa se centró exclusivamente en la cooperación para enfrentar el crimen en la frontera colombo-ecuatoriana.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO