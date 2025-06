La incógnita del viaje de Petro: críticas y teorías sobre su estancia en Manta

La captura de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el 25 de junio de 2025 en Manta, Manabí, ha generado reacciones y dudas tanto en Ecuador como en Colombia. Medios colombianos han retomado versiones que ponen en entredicho la versión oficial del operativo, sugiriendo posibles negociaciones para una entrega voluntaria. Según el Gobierno ecuatoriano, la detención fue producto de meses de investigación reforzados por la reciente ley de Inteligencia, lo que permitió ubicar a Fito en un búnker en la zona rural de Manta.

La visita del presidente colombiano Gustavo Petro a Ecuador también ha levantado suspicacias. Tras asistir a la posesión de Daniel Noboa el 24 de mayo, Petro permaneció en Manta durante dos días en una estancia privada rodeada de hermetismo. La falta de información oficial sobre sus actividades en la ciudad donde semanas después fue capturado Fito ha alimentado especulaciones y cuestionamientos en ambos países.

La carta firmada por alias Fito, en la que se refiere a Gustavo Petro, fue dirigida a la embajadora colombiana en Ecuador y generó reacciones en ambos países CORTESÍA

Las dudas sobre el operativo de captura de alias Fito

Un reporte del noticiero colombiano Noticias Uno sembró dudas rápidamente desmentidas por el oficialismo ecuatoriano. Según el medio, alias Fito habría buscado acercamientos con altos funcionarios ecuatorianos y solicitado la ayuda de Colombia como garante en supuestas negociaciones para su entrega voluntaria. Según la investigación, de su puño y letra, Fito habría enviado una carta a la embajadora colombiana en Quito pidiendo seguridad para él, su familia y la recuperación de algunas propiedades.

El ministro Reimberg negó tajantemente esa posibilidad e insistió en que no hubo ningún acercamiento del Gobierno con el criminal. Casi al mismo tiempo, la Cancillería colombiana publicó un comunicado confirmando que el 9 de junio su embajadora en Quito, María Antonia Velasco, y la viceministra Rosa Yolanda Villavicencio, recibieron una supuesta comunicación atribuida a alias Fito, en la que pedía que Colombia sirviera como mediador para una entrega voluntaria y así evitar su extradición a Estados Unidos.

En el comunicado, el Gobierno colombiano fue enfático: “La Cancillería no actúa como garante de narcotraficantes, ni tiene competencia alguna para mediar en este tipo de situaciones”. También aclaró que no ha adelantado gestiones internas ni internacionales relacionadas con alias Fito. Sin embargo, no explicó cómo se recibió la carta, si hubo gestiones adicionales o si el presidente Gustavo Petro fue informado.

El viaje de Gustavo Petro a Manta

El nombre de Gustavo Petro apareció en el debate porque, 15 días antes de que la supuesta carta llegara a manos de la embajadora, el presidente colombiano pasó dos días en Manta tras asistir a la posesión de Daniel Noboa el 24 de mayo. Lo que hizo ese fin de semana es un enigma, pues su estancia no constó en agenda oficial.

El ministro Reimberg se refirió al viaje en entrevista con Radio Sucesos: “El presidente Petro vino a la posesión (de Daniel Noboa, el 24 de mayo). Luego salió directamente hacia Montecristi, hacia Manta (...) Llegó a una casa de lujo, permaneció ahí dos días. Nunca salió, ni siquiera a comer. Estuvo ahí encerrado. Decir con quién se reunió, no lo puedo decir”.

Al otro lado de la frontera, el columnista de EL TIEMPO, Mauricio Vargas, publicó el 29 de junio una columna titulada Manta de dudas, en la que citó a un periodista ecuatoriano que aseguró que, según “informes de inteligencia, el presidente Petro aparece ubicado en esas horas en una mansión propiedad de un familiar de Fito”. Vargas planteó la hipótesis de que Petro podría haber buscado a Los Choneros, aliados de disidencias de las FARC, para convencerlos de volver a la mesa de negociación de la “paz total” en Colombia.

Petro permanece en silencio

Del viaje de Gustavo Petro a Manta se sabe que se alojó del 24 al 26 de mayo en el exclusivo condominio Marina Blue, con un costo estimado de 24 mil dólares, según Blu Radio, sin que él o su equipo hayan explicado públicamente los motivos de su estancia.

Este silencio ha alimentado especulaciones y motivado a figuras como el expresidente Andrés Pastrana y la senadora María Fernanda Cabal a exigir respuestas sobre las razones de su viaje, su lugar de alojamiento, posibles reuniones y una posible relación con alias Fito, el narco capturado semanas después en la misma ciudad.

