"Le exijo respeto": correísta encara al expresidente de Colombia, Andrés Pastrana

El asambleísta correísta, Jaime Estrada, y el expresidente colombiano Andrés Pastrana protagonizaron este 29 de junio de 2025 un cruce de palabras a través de redes sociales por una presunta reunión del mandatario de Colombia, Gustavo Petro, con líderes del correísmo en Ecuador.

La punga inició por un breve mensaje del expresidente colombiano en su cuenta de X, donde hacía preguntas sobre una supuesta reunión de Gustavo Petro con correístas durante su visita a Ecuador por la posesión presidencial de Daniel Noboa.

"Gustavo Petro, ¿usted se reunió en Manta, Ecuador, con la ex candidata presidencial Luisa González y el asambleísta por Manabí, Jaime Estrada, entre otros? ¿Con quién más se reunió?", dice el mensaje publicado por Pastrana que inició el cruce de palabras.

Asambleísta Jaime Estrada niega reunión con Gustavo Petro

Poco después, el asambleísta Jaime Estrada arremetió en contra del expresidente Andrés Pastrana, señalando que sus declaraciones en redes sociales son mentira y que no ha mantenido reunión alguna con el mandatario Gustavo Petro.

"No sé si el presidente Petro le conteste o mi compañera Luisa González lo haga, pero por lo pronto lo hago yo. Lo que usted dice no sólo es una falsedad enorme, sino una irresponsabilidad absoluta. No he tenido la oportunidad de conocer jamás al presidente de nuestro hermano país Colombia", comentó el asambleísta.

Además, sostuvo que "decir eso sin ninguna base y prueba, no sólo confunde cualquier investigación, sino que politiza una tragedia sensible de Ecuador, como es la inseguridad. Además, pone en riesgo la vida de quienes, tan irresponsablemente, usted nombra en su publicación. Le exijo respeto a Ecuador y a mi persona".

Gustavo Petro asistió a la posesión presidencial de Daniel Noboa

Las declaraciones de Pastrana se refieren a la reciente visita que el presidente colombiano, Gustavo Petro, hizo a Ecuador por invitación el presidente Daniel Noboa para su ceremonia de posesión para el periodo 2025 - 2027.

Petro fue uno de los pocos presidentes que asistió a la ceremonia de Noboa, que se realizó el 24 de mayo de 2025 ante la Asamblea Nacional. La otra mandataria que asistió fue la presidenta del Perú, Dina Boluarte.

No obstante, la presencia de Petro no dejó de ser polémica. Apenas ingresado a la ceremonia, publicó en redes sociales un mensaje cuestionando las acciones del régimen de Noboa, en especial con la irrupción a la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas.

