Macará vs Barcelona SC EN VIVO hoy: hora y señal de TV para ver el duelo por LigaPro

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Esto debes de saber Macará llega motivado tras su histórico triunfo internacional ante Tigre en Argentina.





Barcelona SC busca recuperarse del golpe sufrido ante Boca Juniors en Libertadores.





El duelo en Ambato será clave para las aspiraciones de ambos en la tabla de LigaPro.

Macará vuelve a casa con el ánimo por todo lo alto y se prepara para recibir a Barcelona SC este 19 de abril desde las 18:10 por la fecha 9 de la LigaPro, en un encuentro que se jugará con gran expectativa en Ambato y que será transmitido por Zapping Sports.

El conjunto celeste llega fortalecido tras dar uno de los golpes de la semana en la Copa Sudamericana, donde sorprendió al vencer a Tigre en Argentina gracias al tanto de Federico Paz. Ese resultado elevó la confianza del equipo, que ahora busca trasladar ese buen momento al torneo local, donde viene de un tropiezo y necesita sumar para mejorar su posición.

Así llegan Macará y Barcelona SC

Del otro lado, Barcelona SC arriba con la obligación de recuperar su mejor versión luego de caer 3-0 ante Boca Juniors en la Copa Libertadores, un resultado que dejó golpeado al plantel. Sin embargo, en LigaPro el equipo torero mantiene un rendimiento competitivo y viene de vencer 2-1 a Leones en el estadio Monumental.

Los goleadores de Macará y Barcelona SC

En la tabla de posiciones, Barcelona SC suma 15 puntos y ha mostrado regularidad en sus últimos compromisos del torneo local, mientras que Macará ha tenido altibajos en sus recientes presentaciones. El choque en Ambato se perfila como un duelo clave, donde la motivación celeste y la jerarquía torera medirán fuerzas en busca de tres puntos importantes.