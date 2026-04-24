Condenan a 40 años de prisión a sujeto que asesinó a una mujer en Durán

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Un tribunal condenó a 40 años de prisión al autor material del asesinato ocurrido en Durán en mayo de 2025.

La sentencia se sustentó en pericias, testimonios y evidencia técnica que probaron su responsabilidad directa en el crimen.

El caso incluyó la participación de tres adolescentes, quienes ya fueron sentenciados en un proceso judicial previo.

La inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones en Ecuador, y particularmente en Durán, una ciudad que en los últimos años ha estado marcada por el aumento de hechos violentos. En este contexto, la justicia emitió una nueva sentencia en uno de los casos que conmocionó a este cantón del Guayas.

La Fiscalía General del Estado logró que un tribunal penal dictara una condena de 40 años de prisión contra Andy Elvis AP, identificado como autor directo del asesinato de una mujer ocurrido en 2025.

La decisión se sustentó en un conjunto de pruebas presentadas durante la audiencia de juzgamiento , en la que se acreditó su responsabilidad en el crimen.

Detalles de la condena contra el asesino

Durante el proceso, el fiscal del caso expuso una serie de elementos probatorios que incluyeron testimonios de agentes policiales que participaron en la aprehensión, investigadores del caso, peritos forenses y especialistas en balística, así como expertos en análisis de audio y video.

El Tribunal de Garantías Penales de Durán , además de la pena privativa de libertad, impuso una sanción económica equivalente a 1.500 salarios básicos unificados. Asimismo, realizó una reparación integral de 20.000 dólares a favor de los familiares de la víctima.

Así ocurrió el asesinato en Durán

El caso se remonta al 13 de mayo de 2025, cuando una mujer de 27 años fue asesinada en la ciudadela Abel Gilbert, en el norte de Durán. Según las investigaciones, la víctima fue atacada por ocupantes de un vehículo, quienes abrieron fuego en su contra. Recibió múltiples impactos de bala que le provocaron la muerte en el lugar.

Tras el ataque, los responsables huyeron, pero un operativo policial permitió su localización horas después en otro sector del cantón. En ese procedimiento fueron detenidos un adulto —quien posteriormente fue identificado como el ahora sentenciado— y tres adolescentes.

Durante la intervención, los agentes incautaron armas de fuego, entre ellas un subfusil y una pistola , además de municiones. Las pericias determinaron que el hoy condenado se movilizaba como copiloto del vehículo implicado y habría sido quien disparó contra la víctima.

En cuanto a los menores de edad involucrados, estos ya habían sido procesados en una causa paralela. En agosto de 2025, la justicia dispuso para ellos medidas de internamiento por su participación en el hecho.

La Fiscalía sustentó la acusación bajo el delito de asesinato, contemplado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), aplicando además agravantes que permitieron incrementar la pena hasta el máximo establecido.