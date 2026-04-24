Tránsito en Guayaquil: anuncian un nuevo cambio vial en la autopista Narcisa de Jesús

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La ATM cerró un acceso informal en la avenida Narcisa de Jesús por maniobras peligrosas en contravía



Se habilitó una nueva entrada controlada hacia Mucho Lote 2 para mejorar la seguridad y el flujo vehicular.



Habrá mayor control con agentes y monitoreo por cámaras para sancionar infracciones en el sector.

Los cambios en la circulación vehicular se han vuelto una constante en Guayaquil. En medio de intervenciones para mejorar la movilidad y reducir riesgos en las vías, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) anunció una nueva reconfiguración en uno de los corredores más transitados del norte de la ciudad, la avenida Narcisa de Jesús.

La medida se centra en la clausura de un acceso vehicular que, según la entidad, era utilizada de forma indebida para ingresar hacia Mucho Lote 2 .

Los cambios viales en Mucho Lote 2

Este punto, que operaba sin regulación formal, generaba maniobras en contravía que ponían en peligro tanto a conductores como a peatones.

Para impedir el uso de este ingreso, se colocan estructuras de concreto tipo “ jersey ”, bloqueando de manera definitiva el paso. De acuerdo con la ATM , la decisión responde a informes recurrentes de conductas imprudentes en la zona, que incrementaban el riesgo de siniestros.

Como alternativa, se habilitó un nuevo acceso controlado en el sentido que va desde la Terminal Terrestre hacia Pascuales. Este punto se encuentra aproximadamente 300 metros antes del Comisariato y permite a los conductores conectar desde los carriles principales hacia las vías de servicio para ingresar de forma ordenada a Mucho Lote 2.

Desde el organismo de tránsito se indicó que este cambio forma parte de un análisis técnico que busca reorganizar los flujos vehiculares en sectores que han experimentado un rápido crecimiento urbano y comercial. La avenida Narcisa de Jesús, que en su origen funcionaba como vía periférica, hoy soporta una alta carga de tránsito, lo que ha obligado a replantear su diseño operativo.

Además de la modificación física en la vía, el cajero automático anunció que reforzará los controles en el sector mediante la presencia de agentes y patrullajes constantes.

A esto se suma la vigilancia a través del sistema de cámaras del Centro de Monitoreo, que permitirá detectar infracciones y aplicar sanciones a quienes incumplan la normativa.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para respetar las nuevas disposiciones y adoptar una conducción responsable. La efectividad de estos cambios, recalcan, dependerá no solo de la infraestructura implementada, sino también del comportamiento de los usuarios de la vía.