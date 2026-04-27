Medicamentos en Durán
Arcsa decomisó medicamentos afuera de hospital en Durán: esto se encontró
El operativo de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) también se realizó en una farmacia cercana al hospital
Lo que se sabe
- El operativo de Arcsa se realizó en los alrededores de un hospital en Durán, donde se ofrecían medicamentos e implementos en carpas
- Entre lo decomisado hay dispositivos médicos, mascarillas y medicamentos
- Ciertos medicamentos no estaban refrigerados y había animales en el entorno donde se conservaban
Medicamentos, mascarillas y dispositivos médicos fueron decomisados por personal de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) en los alrededores de un hospital en Durán.
Guayaquil
Durán desafía a la inseguridad: En ciudadela Panorama se activa el comercio nocturno
Juan Pablo Pérez Tomalá
"Se evidenciaron graves incumplimientos a la normativa sanitaria vigente en zonas utilizadas para el almacenamiento informal de medicamentos y dispositivos médicos", indicó la entidad en una publicación.
Estos medicamentos se encontraron en Durán
Los artículos decomisados se ofrecían en carpas. Además, en una farmacia del sector se vendían mascarillas sin registro sanitario, alertó la Arcsa.
Entre lo decomisado por las autoridades, están:
- Medicamentos de uso hospitalario, como antibióticos, protectores gástricos y soluciones intravenosas (sueros)
- Dispositivos médicos tales como batas, catéteres y sondas
En total se decomisaron 1.308 unidades, entre medicamentos, dispositivos médicos y mascarillas irregulares.
Guayaquil
Plásticos en playa de Ecuador: ¿Dónde se encontró un vaso de campaña de Jamil Mahuad?
Juan Pablo Pérez Tomalá
¿En qué condiciones estaban los artículos decomisados?
Además de la falta de permisos para expender los medicamentos y utensilios médicos, la Arcsa también detectó otros problemas en su almacenamiento.
Estaban expuestos a la intemperie, con el riesgo de contaminación; animales deambulaban cerca de los productos; y algunos medicamentos no estaban refrigerados.