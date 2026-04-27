Arcsa decomisó medicamentos afuera de hospital en Durán: esto se encontró

Publicado por Juan Pablo Pérez Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que se sabe El operativo de Arcsa se realizó en los alrededores de un hospital en Durán, donde se ofrecían medicamentos e implementos en carpas

e implementos en carpas Entre lo decomisado hay dispositivos médicos, mascarillas y medicamentos

y medicamentos Ciertos medicamentos no estaban refrigerados y había animales en el entorno donde se conservaban

Medicamentos, mascarillas y dispositivos médicos fueron decomisados por personal de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) en los alrededores de un hospital en Durán.

"Se evidenciaron graves incumplimientos a la normativa sanitaria vigente en zonas utilizadas para el almacenamiento informal de medicamentos y dispositivos médicos", indicó la entidad en una publicación.

Estos medicamentos se encontraron en Durán

Los artículos decomisados se ofrecían en carpas. Además, en una farmacia del sector se vendían mascarillas sin registro sanitario, alertó la Arcsa.

Entre lo decomisado por las autoridades, están:

Medicamentos de uso hospitalario, como antibióticos, protectores gástricos y soluciones intravenosas (sueros)

de uso hospitalario, como antibióticos, protectores gástricos y soluciones intravenosas (sueros) Dispositivos médicos tales como batas, catéteres y sondas

En total se decomisaron 1.308 unidades, entre medicamentos, dispositivos médicos y mascarillas irregulares.

¿En qué condiciones estaban los artículos decomisados?

Además de la falta de permisos para expender los medicamentos y utensilios médicos, la Arcsa también detectó otros problemas en su almacenamiento.

Estaban expuestos a la intemperie, con el riesgo de contaminación; animales deambulaban cerca de los productos; y algunos medicamentos no estaban refrigerados.