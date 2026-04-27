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Medicamentos en Durán

Arcsa decomisó medicamentos afuera de hospital en Durán: esto se encontró

El operativo de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) también se realizó en una farmacia cercana al hospital

Entre los medicamentos decomisados por personal de Arcsa había dispositivos médicos para uso hospitalario, tales como equipos de suero.

Entre los medicamentos decomisados por personal de Arcsa había dispositivos médicos para uso hospitalario, tales como equipos de suero.CORTESÍA DE ARCSA

Juan Pablo Pérez Tomalá
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Juan Pablo Pérez Tomalá

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Lo que se sabe

  • El operativo de Arcsa se realizó en los alrededores de un hospital en Durán, donde se ofrecían medicamentos e implementos en carpas
  • Entre lo decomisado hay dispositivos médicos, mascarillas y medicamentos
  • Ciertos medicamentos no estaban refrigerados y había animales en el entorno donde se conservaban

Medicamentos, mascarillas y dispositivos médicos fueron decomisados por personal de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) en los alrededores de un hospital en Durán.

"Se evidenciaron graves incumplimientos a la normativa sanitaria vigente en zonas utilizadas para el almacenamiento informal de medicamentos y dispositivos médicos", indicó la entidad en una publicación.

Estos medicamentos se encontraron en Durán

Los artículos decomisados se ofrecían en carpas. Además, en una farmacia del sector se vendían mascarillas sin registro sanitario, alertó la Arcsa.

Entre lo decomisado por las autoridades, están:

  • Medicamentos de uso hospitalario, como antibióticos, protectores gástricos y soluciones intravenosas (sueros)
  • Dispositivos médicos tales como batas, catéteres y sondas

En total se decomisaron 1.308 unidades, entre medicamentos, dispositivos médicos y mascarillas irregulares.

¿En qué condiciones estaban los artículos decomisados?

Además de la falta de permisos para expender los medicamentos y utensilios médicos, la Arcsa también detectó otros problemas en su almacenamiento.

Estaban expuestos a la intemperie, con el riesgo de contaminación; animales deambulaban cerca de los productos; y algunos medicamentos no estaban refrigerados.

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