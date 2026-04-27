Barcelona SC: Los partidos en que se les escapó el resultado en LigaPro ¿Cuántos puntos tendría?

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Barcelona SC empata 1-1 ante Orense en Machala y se aleja del liderato de la LigaPro.



El equipo de César Farías pierde 6 puntos esta temporada por descuidos en el segundo tiempo.



Exjugadores critican la falta de cierre de partidos pese al buen momento goleador de Darío Benedetto.

Los puntos se les van de las manos al Ídolo, que volvió a sucumbir en el segundo tiempo de un partido. Una sensación ‘amarga’ quedó en el ambiente de Barcelona tras igualar (1-1) como visitante contra Orense el pasado domingo 26 de abril en Machala, resultado que frenó su intención de mantenerse cerca del puntero de la LigaPro.

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En esta temporada el equipo dirigido por César Farías ya demostró que afloja en el tiempo complementario. Contra Deportivo Cuenca (2-1 en la fecha 2) consiguió igualar al minuto 53 y después el morlaco concretó el segundo al 70’. Ante Leones FC (fecha 8) ganaba desde los 35’, le empataron al 49’, pero Johnny Quiñónez salvó el triunfo (2-1) al 90’+5. Contra Macará (fecha 9) en Ambato se puso adelante al 28’, sin embargo la debacle se dio en los instantes finales, cuando terminó derrotado (3-1).

Barcelona SC compartiría la punta con Independiente del Valle

Incluyendo el duelo con los bananeros, en caso de haber conservado los resultados en dichos encuentros, los amarillos tendrían 6 puntos más de los 19 que suman actualmente en la tabla. Es decir, compartiría el liderato con la misma cantidad que Independiente del Valle (25).

Reafirman lo evidente de la problemática de Barcelona SC

Los exjugadores del Ídolo Eduardo ‘Tanque’ Hurtado y José ‘Pepín’ Gavica coincidieron en que el equipo ha tenido un déficit para sostenerse en el segundo tiempo de sus partidos.

Hurtado aseveró que el técnico “lee súper bien al equipo que le toca enfrentar”, como en el caso de Orense. No obstante, “es peligroso cuando Barcelona comienza a dejar espacios al rival”.

José David Cotreras, portero de Barcelona SC, en el empate con Orense.API

“Farías tiene que preocuparse también de leer el partido en el segundo tiempo, para que de esa manera pueda quedarse con el resultado positivo... En Barcelona se enredan entre ellos, no pueden estar esperanzados en marcar un gol y luego encerrarse”, complementó el Tanque.

El exdelantero dijo que no les echa la culpa a las variantes, pero se nota la ausencia del atacante argentino Darío Benedetto cuando es cambiado: “Anda muy bien, con la pólvora que echa chispa, cada uno de sus remates es una posibilidad de gol”.

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Gavica, por su parte, afirmó que “Barcelona perdió dos puntos ante Orense, esa es la verdad”. Piensa que el entrenador de los toreros “quizás hubiese escogido otros jugadores en el segundo tiempo para quedarse con la victoria”.

Darío Benedetto abrió el marcador para Barcelona SC con su quinto gol en la LigaPro 2026.Ángelo Chamba

Pepín considera que el club guayaquileño “también tuvo que haber concretado sus ocasiones de gol” para asegurar el cotejo.

“Yo decía: Cuidado los vas a ver hacer (los goles) si no los concretas, y fue eso lo que aconteció. A lo mejor Barcelona se dejó sorprender en la segunda parte y se dejó quitar los dos puntos de un Orense que, con Hernán Torres, ha venido de menos a más”, comentó el exjugador, que actualmente es comentarista deportivo en JC Radio.

Inconformidad en Barcelona SC tras el empate con Orense

El técnico Farías aceptó que desaprovecharon acciones de peligro para incrementar la diferencia. “Un gol más nos hubiese permitido llevarnos el partido”, declaró el estratega venezolano.

“Es una cancha difícil, el rival juega bien. Nosotros siempre quisimos buscar el partido, pero los jugadores sienten el desgaste y por eso hicimos cambios para refrescar. El punto no es malo, pero esto es Barcelona y siempre queremos ganar”, agregó el DT.

Al culminar el duelo en el 9 de Mayo, Benedetto también dio sus opiniones tras el amargo marcador, que contrasta con su buen nivel individual. “Estoy pasando por un momento lindo (anotó su quinto tanto). No se nos pudo dar el resultado. La verdad es que fue un partido complicado, nos empatan casi sobre el final. Nos costó, teníamos que haber sumado tres puntos, no se pudo, pero seguimos vivos”.

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