Sabrina Carpenter y Barry: Las 5 canciones de 'Man's Best Friend' sobre su ruptura

Sabrina Carpenter es conocida por escribir sobre sus experiencias amorosas en sus letras y al mismo tiempo hacerlas pegadizas con su melodía. Y lo que refleja su nuevo álbum Man’s best friend no es la excepción.

Como esperaban sus fans, casi todo el álbum habla sobre su relación pasada con el actor irlandés Barry Keoghan, conocido por su papel en la película Saltburn. Estos son algunos versos que dan una idea de la razón por la que terminaron su relación en diciembre del 2024.

1. My man on willpower

Esta pista pinta el retrato de un hombre que lucha (y falla) contra sus tentaciones. Sabrina canta con decepción sobre un cambio repentino en la actitud de su pareja, pasando de la obsesión al desinterés. La letra "My man on his willpower is something I don’t understand / He fell in love with self-restraint and now it’s getting out of hand" (Mi hombre y su fuerza de voluntad es algo que no entiendo / Se enamoró del autocontrol y ahora se está saliendo de control) sugiere una batalla interna que terminó por dañar la relación, lo que deja a Sabrina sintiéndose abandonada de la noche a la mañana.

2. We almost broke up again last night

El título lo dice todo. Esta canción es la crónica de una relación inestable y cíclica, llena de discusiones dramáticas y reconciliaciones apasionadas, pero insostenibles. El estribillo, "All the ‘I love you’s’ and ‘I’m sorry’s’ were said / We had our sex and then we made amends" (Todos los ‘te amo’ y ‘lo siento’ fueron dichos / Tuvimos sexo y luego hicimos las paces), captura la toxicidad de un patrón donde los problemas nunca se resuelven realmente, solo se enmascaran con disculpas e intimidad.

3. Nobody’s son

Aquí, Sabrina aborda las secuelas de la ruptura: una profunda desilusión y una crisis de confianza. La cantante se lamenta de haber caído en un patrón conocido y de sentirse la amiga soltera mientras todos a su lado están enamorados. La línea "Probably should’ve guessed, he’s like the rest / So fine and so deceiving" (Probablemente debería haberlo adivinado, es como el resto / Tan bueno y tan engañoso) refleja la amarga conclusión de que su ex, a pesar de su encanto, no fue diferente a los demás. El clímax con "There’s nobody’s son, not anyone left for me to believe in" (No hay hijo de nadie, no me queda nadie en quien creer) muestra el impacto devastador que tuvo la ruptura en su fe en el amor.

4. Never getting laid

Sin duda la canción más visceral y llena de resentimiento del álbum. Sabrina no guarda ningún tipo de pudor al desearle lo peor a su ex por su infidelidad o su mente "que vagaba hacia otra". El deseo sarcástico de "I just hope you get agoraphobia some day" (Espero que te de agorafobia algún día) es brutal, pero la maldición final es la que resuena más fuerte: "I wish you a lifetime full of happiness / And a forever of never getting laid" (Te deseo una vida llena de felicidad y una eternidad de nunca volver a acostarte con alguien).

La mención final de "At the end of the rainbow / I hope you find / A good whole lot of nothing" (Al final del arcoíris / Espero que encuentres / Un buen montón de nada) es una puya maestro, ya que subvierte el famoso proverbio irlandés de que al final del arcoíris hay una olla de oro. Un detalle que, siendo Keoghan irlandés, difícilmente es una coincidencia.

5. 'Goodbye'

El cierre perfecto para el álbum y para esta relación. "Goodbye" deja claro que fue Barry quien terminó todo, y de manera abrupta. La línea "Broke my heart on Saturday/ Guess overnight your feelings changed" (Me rompieron el corazón el sábado. Supongo que de la noche a la mañana tus sentimientos cambiaron) indica una ruptura repentina que la dejó devastada. El coro es un recordatorio contundente de quién tomó la decisión: "Did you forget that it was you who said goodbye?" (¿Olvidaste que fuiste tú quien dijo adiós?). Es la canción del cierre definitivo, un adiós doloroso pero necesario que sella el capítulo de Barry Keoghan en su vida.

