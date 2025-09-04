Penn Badgley y Domino Kirke dan la bienvenida a gemelos y amplían su familia

En un susurrado anuncio a través de Instagram este 3 de septiembre, Penn Badgley compartió con el mundo la noticia del nacimiento de sus hijos gemelos. El actor, conocido por su papel de Joe Goldberg en la serie You, publicó un breve video mostrando los diminutos pies de los recién llegados, acompañado de la frase: "Estoy susurrando... no quiero despertarlos".

Este momento de pura felicidad llega justo cuando Badgley se prepara para regresar brevemente a la luz pública para promocionar su próximo libro de ensayos, Crushmore, que se lanzará el 14 de octubre. "Interrumpiendo la licencia de paternidad por gemelos para anunciar un evento en vivo de podcrushed en symphonyspace el 14 de octubre en NYC, apoyando el lanzamiento de nuestro libro CRUSHMORE", escribió en su publicación. "Realmente estoy orgulloso de este. ¡Por favor, échale un vistazo!".

Los dos nuevos bebés se unen a su hijo de 4 años y a Cassius, de 16 años, el hijo de Domino Kirke de una relación anterior con Morgan O’Kane, de quien Penn es padrastro. Aunque ya son experimentados criando niños, la pareja había expresado anteriormente lo abrumador y especial que era esperar gemelos.

¿Cómo fue la noticia del embarazo?

La noticia del embarazo gemelar fue revelada por la propia Domino, una cantante y doula, en una entrañable publicación de Instagram el pasado mes de febrero. "¡Bebés #3 y #4 llegando este verano! Esto sí que es un Plot Twist. Los gemelos espontáneos son más que mágicos", escribió. "Estamos atónitos. Estamos asombrados. No puedo pensar en nadie con quien preferiría estar en este viaje que con @pennbadgley".

En una entrevista exclusiva con E! News en mayo, Domino compartió su perspectiva humilde y abrumada ante la idea de tener dos bebés a la vez. "Es una de esas cosas en las que simplemente sueltas el volante y dices: 'Solo estoy disfrutando del viaje'. Eso es para mí el embarazo y el parto".

Por su parte, Penn, quien es hijo único, compartió durante una aparición en el podcast Call Her Daddy el pasado abril lo emocionado que estaba al ver las ecografías. "Para ser honesto, cuando vemos las ecografías ahora, verlos juntos... como hijo único, es muy conmovedor verlos ya tan unidos. Están tan juntos".

Una mirada atrás a una relación sólida

La relación de Penn y Domino ha sido un pilar de apoyo mutuo lejos de los focos. Comenzaron a salir en 2014, y tras hacer su primera aparición pública en una gala benéfica en noviembre de 2015, decidieron dar el sí quiero en una ceremonia íntima en el juzgado el 27 de febrero de 2017.

A lo largo de los años, han sido cómplices en cada paso. Domino ha sido una ferviente defensora de la carrera de Penn, incluso en el lanzamiento de su podcast, Podcrushed. En una de sus apariciones en el programa, ella reflexionó sobre cómo se conocieron cuando él salía de su época en Gossip Girl, destacando su carácter: "El hecho de que estuviera dispuesto a pasar tiempo conmigo siendo madre fue muy conmovedor. Vi en qué otros lugares podría haber estado, con qué tipo de mujeres podría haber estado, y no lo hizo, basándose en quién es".

A pesar de la fama masiva que trajo el éxito de You, la pareja ha manejado su vida con privacidad y gracia. Domino admitió en una entrevista con Glamour UK que "es muy antinatural ser tan conocido como lo es él ahora", pero han navegado juntos las rarezas de la celebridad.

Con el nacimiento de sus gemelos, Penn Badgley y Domino Kirke inician el capítulo más ruidoso, amoroso y probablemente privado de sus vidas, centrándose en lo que más importa: su familia.

