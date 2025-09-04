Expreso
Giorgio Armani
El diseñador de moda italiano, Giorgio Armani, falleció este jueves 4 de septiembre.Archivo

Giorgio Armani, el rey de la moda italiana, murió a los 91 años

El Grupo Armani comunicó el fallecimiento del icónico diseñador este jueves 4 de septiembre del 2025

Giorgio Armani, diseñador y figura indiscutible del mundo de la moda, conocido como el 'rey' de la moda italiana, falleció este jueves 4 de septiembre a los 91 años en Milán, acompañado de su familia y de Leo Dell'Orco, su compañero durante los últimos 20 años, informó su grupo empresarial.

"Con infinito pesar, el grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable motor: Giorgio Armani. El señor Armani, como siempre le han llamado con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció tranquilamente, rodeado de sus seres queridos. Incansable, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los diversos y siempre nuevos proyectos en curso y en desarrollo", comunicó la casa de moda.

Hace unas semanas, poco antes de cumplir 91 años, una infección pulmonar lo obligó a hospitalizarse y a convalecer en su casa de la Via Borgonuovo de Milán, lo que le obligó perderse el desfile masculino de alta costura en junio, algo muy poco frecuente en este incansable trabajador que nunca dejó los talleres.

"El re Giorgio" fue una leyenda absoluta de la moda, un ícono universal del estilo contemporáneo, puso a la mujer y su libertad en el centro e inventó estilos, siempre caracterizados por su eterna elegancia.

Giorgio Armani: leyenda absoluta de la moda

Giorgio Armani es un diseñador de moda italiano, considerado uno de los más influyentes y prestigiosos del mundo. Nació en Piacenza, Italia, en 1934.

Fundó la casa de moda Armani en 1975, que con el tiempo se expandió en varias líneas: Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani Exchange, Armani Casa, entre otras. Su estilo se caracteriza por la elegancia sobria, minimalista y sofisticada, con cortes limpios y colores neutros.

Fue clave en transformar la moda masculina al introducir el “traje desestructurado”, que ofrecía más comodidad sin perder formalidad.

Además de la moda, Armani ha incursionado en perfumes, cosmética, diseño de interiores, hoteles de lujo e incluso en el deporte, siendo patrocinador de equipos como el AC Milan y la selección italiana de fútbol.

Hoy, su nombre es sinónimo de lujo y refinamiento, y su imperio es uno de los más sólidos en la industria de la moda global.

