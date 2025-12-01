Google estrena Doodle para diciembre de 2025: ¿De qué se trata?

Google decora su logo con luces navideñas en un Doodle disponible en varios países para dar inicio a diciembre

Google lanzó un nuevo Doodle para marcar el inicio de diciembre, con un diseño festivo en el que el nombre de la compañía aparece adornado con una guirnalda de luces navideñas. Estas luces, en tonos rojo, amarillo, verde, azul y rosa, permanecen encendidas y aportan un ambiente alegre propio de la época.

La ilustración está disponible en gran parte de Latinoamérica —incluidos Colombia, Ecuador, Argentina, Perú y México— así como en Estados Unidos, varias zonas de Europa, Asia, África y Oceanía.

Los Doodles son versiones temporales del logotipo tradicional de Google, creadas para resaltar conmemoraciones, aniversarios, hechos históricos o celebraciones culturales alrededor del mundo. Su objetivo es poner en valor fechas significativas y conectar con los usuarios mediante creatividad e ingenio.

Cómo son los Doodles de Google en Navidad

Durante la temporada navideña, Google suele lanzar Doodles temáticos. En años anteriores, la compañía ha destacado fechas como el 24 de diciembre con diseños como los siguientes:

En 2019, el logo aparece acompañado por un pequeño personaje situado sobre una base dorada, como si interactuara con la escena. Es un diseño sencillo y colorido que transmite el ambiente festivo típico del cierre de año.

El Doodle de 2018 muestra el logotipo sobre un fondo azul oscuro decorado con estrellas, nubes y casas iluminadas. La composición recrea un entorno nocturno y navideño que evoca pueblos celebrando las festividades.

El primer Doodle: una idea casual que nació en 1998

La historia de los Doodles comenzó en 1998, cuando los fundadores, Larry Page y Sergey Brin alteraron el logotipo original para avisar de forma informal que estarían fuera de la oficina.

Añadieron un pequeño dibujo detrás de la segunda “o” en referencia al festival Burning Man. Esa intervención marcó el inicio de una tradición que con el tiempo ganó popularidad dentro de la compañía.

Con el paso de los años, los Doodles se han convertido en una de las formas más reconocibles con las que Google conecta con su audiencia. Cada ilustración, ya sea festiva, histórica o cultural, refuerza la intención de la compañía de acompañar a los usuarios en momentos significativos y mantener vivo el vínculo creativo que los distingue a nivel global.

