The Black Eyed Peas lidera el primer top latino de 2020

'Ritmo, Bad Boys for Life' es el nombre del tema con el que la banda estadounidense The Black Eyed Peas estrenó la lista de las canciones más escuchadas en español por parte de la revista especializada Billboard. Este hecho ha sorprendido a la agrupación puesto que siempre han cantado en inglés y han sido considerados artistas de hip-hop dance, en la mayoría de ocasiones.

Este tema, que marca el regreso de los BEP, viene de la mano de J Balvin. Este hecho los llenó de alegría puesto que desde hace casi una década no les sucedía entrar al Hot 100 de Billboard, 'Don't Stop the Party' en 2011, fue la última.

RELACIONADAS Daddy Yankee sigue siendo el jefe

“Esta es la mejor manera de comenzar el 2020. ¡Tenemos un récord, el # 1 en las tres listas latinas, cuando la música en español es la música más popular y más escuchada del mundo, significa mucho! Gracias, J Balvin”, escribió Will. I. Am, vocalista de BEP.

Ritmo es una canción que fusiona el español y el inglés en el remix del clásico The Rhythm of the Night. En YouTube acumula más de 370 millones de reproducciones desde su estreno en octubre pasado.