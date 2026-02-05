Confirman extradición de Leonardo Cortázar desde Panamá a Ecuador por caso Encuentro

Foto de archivo de la captura en el 2025. El ministro Jhon Reimberg anunció la extradición de Leonardo Cortázar, procesado por delincuencia organizada en el caso Encuentro.

El ministro del Interior, Jhon Reimberg, informó oficialmente la extradición activa de Leonardo Héctor Cortázar Arcos desde Panamá hacia Ecuador, a través de una publicación en X. Cortázar fue detenido en marzo de 2025 en ese país y permanecía bajo custodia mientras se tramitaba el proceso judicial internacional.

Reimberg destacó que este resultado se logró gracias a la cooperación internacional y al trabajo conjunto de la Policía Nacional del Ecuador y la INTERPOL, entidad que mantenía una boleta de difusión roja contra Cortázar. “Este caso demuestra que quienes saquearon al país, aunque huyan, responderán ante la justicia. La corrupción no es un error: es un crimen contra la ciudadanía”, escribió.

¿Quién es Leonardo Cortázar?

Leonardo Cortázar Arcos es un empresario ecuatoriano vinculado a redes de delincuencia organizada y corrupción en el sector eléctrico. La justicia ecuatoriana lo requiere desde 2021, cuando se revelaron irregularidades en contratos y manejos financieros de empresas públicas.

Leonardo Cortázar fue identificado en la polémica fotografía tomada en una piscina, difundida por el fallecido periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio. En esa imagen aparece acompañado por Ronny Aleaga y Xavier Jordán, generando cuestionamientos sobre sus vínculos y relaciones en el marco de las investigaciones por corrupción.

"Yo lo expulsé de la Revolución Ciudadana": González le da la espalda a Ronny Aleaga Leer más

El 20 de marzo de 2025, Cortázar fue capturado en Panamá tras haber salido del país para evadir la acción de la justicia. Desde entonces, Ecuador inició el trámite de extradición, que finalmente se concretó en febrero de 2026.

El caso Encuentro: corrupción en el sector eléctrico

El caso Encuentro es una investigación que involucra a exfuncionarios y empresarios en una red de delincuencia organizada y corrupción dentro de empresas públicas del sector eléctrico. Según la Fiscalía, se detectaron contratos irregulares, sobreprecios y desvío de fondos que afectaron directamente a la economía nacional.

RELACIONADAS Corte Constitucional anula hábeas data de Pablo Muentes contra el Banco del Pacífico

Cortázar figura como uno de los principales procesados en este caso, acusado de participar en la adjudicación fraudulenta de contratos y en el manejo ilícito de recursos públicos. La investigación reveló que la red operaba mediante la manipulación de licitaciones y la entrega de beneficios económicos a cambio de favores políticos y empresariales.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!