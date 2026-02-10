Expreso
Leonardo Cortázar extraditado desde Panamá y trasladado hacia la Cárcel del Encuentro en Ecuador.
Leonardo Cortázar extraditado desde Panamá y trasladado hacia la Cárcel del Encuentro en Ecuador.X: @JohnReimberg

Extraditan a Leonardo Cortázar y lo llevan hasta la Cárcel del Encuentro en Ecuador

Leonardo Cortázar ya se encuentra en Ecuador tras ser extraditado desde Panamá. Fue trasladado a la Cárcel del Encuentro

  • Génesis Parrales

La madrugada de este martes 10 de febrero de 2026, Leonardo Cortázar arribó a Guayaquil después de ser extraditado desde Panamá. Su traslado incluyó una escala en Quito antes de llegar a la Cárcel del Encuentro, donde permanecerá mientras continúa el proceso judicial en su contra.

Te invitamos a leer | Confirman extradición de Leonardo Cortázar desde Panamá a Ecuador por caso Encuentro

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que la extradición se realizó gracias a la colaboración entre Panamá, la Policía Nacional y la oficina de Interpol en Ecuador.

Caso Encuentro: la red de corrupción detrás de las empresas públicas

El caso Encuentro destapó una estructura de corrupción en varias empresas públicas durante el gobierno de Guillermo Lasso, principalmente en el sector eléctrico. La Fiscalía General del Estado ha señalado a Cortázar como uno de los operadores de esta red.

Hasta el momento, siete personas han sido vinculadas a este caso, de las cuales dos ya fueron sentenciadas:

  • Danilo Carrera Drouet, cuñado del expresidente, recibió 10 años de prisión.
  • Antonio Icaza, exgerente de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), fue condenado a nueve años y cuatro meses.

Cortázar, cuya detención fue solicitada por la Fiscalía desde marzo de 2025, había permanecido en Panamá hasta que la justicia ecuatoriana gestionó su entrega.

Imágenes y evidencia que marcaron el caso

Una de las fotografías que impulsó la investigación fue difundida por el fallecido periodista y excandidato presidencial Fernando Villavicencio. En la imagen, Cortázar aparece en una piscina junto a Ronny Aleaga y Xavier Jordán, figuras también vinculadas al entramado de corrupción.

Qué sigue para Leonardo Cortázar

Tras su llegada a la Cárcel del Encuentro, Cortázar permanecerá bajo custodia mientras la Fiscalía continúa recopilando pruebas y preparando su proceso judicial.

