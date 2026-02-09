Caso Encuentro: Danilo Carrera tendrá audiencia de apelación en abril de 2026

Danilo Carrera recibió una pena de diez años de cárcel por el delito de delincuencia organizada

La audiencia de apelación sobre el Caso Encuentro se realizará en el Complejo Judicial Norte de Quito.

La Corte Provincial de Justicia de Pichincha convocó a audiencia de fundamentación del recurso de apelación frente a la sentencia en contra de Danilo Carrera Drouet, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y Antonio Icaza Morla, exgerente de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), por el denominado caso Encuentro.

En el caso Encuentro, Carrera ya fue sentenciado como autor directo del delito de delincuencia organizada. Recibió una pena de diez años de cárcel, mientras que Icaza fue sentenciado a nueve años y cuatro meses de prisión por ser colaborador.

Hora y fecha de la audiencia de apelación del caso Encuentro

Según la providencia judicial, la audiencia se realizará el jueves 9 de abril de 2026, a las 09:30, con el objetivo de "resolver la apelación presentada contra la sentencia condenatoria" emitida el 8 de octubre de 2025 por el Tribunal de Garantías Penales.

En dicha sentencia fueron condenados Danilo Carrera y Antonio Icaza, quienes interpusieron el recurso de apelación para que una instancia superior revise el fallo. Para este caso, se conformó el Segundo Tribunal de la Sala Especializada Penal, integrado por los jueces Mabel Tapia y Lauro Sánchez, bajo la avocación de conocimiento del juez ponente Esteban Coronel.

La audiencia se llevará a cabo en una de las salas del Complejo Judicial Norte de Quito, ubicado en la intersección de las avenidas Amazonas y Juan José Villalengua. No obstante, la Corte también autorizó la participación virtual, con el fin de “garantizar los derechos de las partes procesales y facilitar el acceso a la justicia”. Con esta diligencia, el tribunal analizará los argumentos de la apelación y decidirá si ratifica, modifica o revoca la sentencia condenatoria impugnada.

Caso Encuentro: investigación que sacudió al sector eléctrico

El caso Encuentro tuvo origen en enero de 2023, tras la filtración de audios de llamadas entre los supuestos involucrados. En las grabaciones se habla de una estructura criminal que habría manejado los contratos del sector eléctrico en el país.

El 20 de enero de dicho año, la Fiscalía ejecutó allanamientos por el presunto delito de delincuencia organizada y nueve meses después solicitó fecha y hora para formular cargos contra siete involucrados, entre los que se encontraban:

Danilo Carrera Drouet, cuñado del expresidente Guillermo Lasso

Antonio Icaza Morla, exgerente de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL)

Hernán Luque, expresidente de la Empresa Pública Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO)

Leonardo Cortázar, empresario

Nain Massuh, empresario

Karen Cornejo, empresaria

Ericka Farías, empresaria

La causa Encuentro fue unificado al caso León de Troya, luego de que la Fiscalía determinara que hay "personas afines a una misma dinámica delictiva de corrupción sistematizada dentro de empresas públicas", según señaló el Ministerio Público.

