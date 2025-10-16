Caso Encuentro: Danilo Carrera apela a su sentencia de 10 años de cárcel

El cuñado del expresidente Guillermo Lasso que una instancia superior revise la condena por delincuencia organizada

Danilo Carrera Drouet, es economista, empresario ecuatoriano que estuvo al frente del Comité Olímpico Ecuatoriano

El Tribunal de Juzgamiento Anticorrupción notificó la sentencia escrita completa contra Danilo Carrera Drouet, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y Antonio Icaza Morla, exgerente de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), por el delito de delincuencia organizada en el caso Encuentro.

La notificación formal, que consta de 355 fojas, se produjo el 8 de octubre pasado, casi un año después de que los jueces emitieran su resolución oral el 20 de noviembre de 2024.

Detalles de la Condena y Multas

El fallo ratifica la condena impuesta hace casi un año:

Danilo Carrera: Autor directo, recibió una pena de diez años de cárcel.

Antonio Icaza Morla: Colaborador, recibió una pena de nueve años y cuatro meses de prisión.

Multas: 40 salarios básicos unificados ($ 18.800) para Carrera y 20 SBU ($ 9.400) para Icaza.

Reparación Integral: Cada uno de los condenados debe pagar $682.188,08. Este monto resulta de dividir el perjuicio total de $ 4'775.316,59, identificado en el juicio, entre los siete implicados en la red de corrupción.

Danilo Carrera y Antonio Icaza Morla apelan el fallo condenatorio

Con la sentencia, Carrera e Icaza solicitaron una apelación. Actualmente, Carrera, de 83 años, permanece bajo arresto domiciliario por su edad.

Pablo Muentes: ¿Qué decidió Corte Nacional sobre pedido de dejar La Roca? Leer más

La Fiscalía investigó una trama que buscó obtener réditos económicos mediante el direccionamiento de contratos y el nombramiento fraudulento de personal en empresas públicas como CNEL, Aduanas y BanEcuador.

Según la fiscal Luzmila Lluglla, la red la lideraron Danilo Carrera y el empresario Rubén Cherres (asesinado en 2023). Ellos utilizaron la designación de Hernán Luque Lecaro en la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) para nombrar a Antonio Icaza en la CNEL. Icaza, a su vez, habría direccionado contratos a empresas vinculadas con Karen Leonor Cornejo Ortega y Erika Tatiana Farias Marín.

Otros llamados a juicio en este caso tienen sus procesos suspendidos hasta su detención o presentación. Luque Lecaro, Leonardo Cortázar y Gabriel Nain Massuh se encuentran detenidos en el exterior (Argentina, Panamá y Colombia, respectivamente), mientras avanza el proceso de extradición que solicitó Ecuador.

Reparación a empresas públicas y promover la denuncia

La sentencia también dispone una reparación inmaterial para restaurar la reputación de empresas estatales como CNEL. Ordena a las máximas autoridades de la entidad promover el uso de un buzón de transparencia en sus canales de comunicación, una medida dirigida a mejorar la credibilidad.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.