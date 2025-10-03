Pablo Muentes: ¿Qué decidió Corte Nacional sobre pedido de dejar La Roca?

El exasambleísta está en la cárcel de máxima seguridad desde hace dos meses

Pablo Muentes, junto con su abogado Diego Chimbo, en su audiencia preparatoria de juicio, en la Corte Nacional.

Dentro del caso Purga, el exasambleísta Pablo Muentes fue condenado a 13 años y cuatro meses de prisión, en marzo 2025. El 5 de agosto, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad, La Roca, en Guayaquil.

El viernes 3 de octubre del 2025 se reinstaló la audiencia de apelación al traslado del sentenciado, Pablo Muentes, exasambleísta del PSC, a la Cárcel 4. El miércoles 1 se suspendió.

¿Qué decidió Corte Nacional?

Finalmente, tras haber analizado el pedido, los argumentos de las partes procesales, así como la normativa, el tribunal se declaró incompetente para resolver la solicitud de Pablo Muentes.

Según el abogado Diego Chimbo, la vida de Muentes corre riesgo en La Roca. Aseguró que el traslado, no les fue notificado y además que el tribunal de juzgamiento del caso Purga ordenó que cumpla la sentencia por delincuencia organizada en una cárcel de Quito.

Sobre caso Purga

A partir del caso Metástasis, la Fiscalía General del Estado encontró elementos para investigar a un exasambleísta, la ex presidenta de la Corte de Justicia de Guayas, varios jueces de la Corte y personal administrativo de la Dirección del Consejo de la Judicatura. Se confirmó que estaban involucrados en el cometimiento del delito de delincuencia organizada para favorecer intereses individuales e incluso del narcotráfico.

En el juicio, la Fiscalía probó que el exlegislador controló la Corte Provincial de Guayas, también que consiguió préstamos del Banco del Pacífico que no pagaron y que hasta consiguieron una indemnización millonaria.

